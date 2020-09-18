В горах Турции перевернулся автобус с русскими туристами

В Турции сегодня перевернулся автобус с русскими туристами. Как сообщает с места событий корреспондент E1.RU, авария произошла в 12:45 по местному времени в районе Аланьи во время переезда к одному из экскурсионных пунктов.



— Автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. Он перевернулся на левый бок. Слева был обрыв, но автобус удержался на дороге. Позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы, — сообщает корреспондент Сергей Панин.

