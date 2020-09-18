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В горах Турции перевернулся автобус с русскими туристами

Пострадали семь человек

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Автобус врезался в дерево и упал на левый бок<br>

Автобус врезался в дерево и упал на левый бок

В Турции сегодня перевернулся автобус с русскими туристами. Как сообщает с места событий корреспондент E1.RU, авария произошла в 12:45 по местному времени в районе Аланьи во время переезда к одному из экскурсионных пунктов.

— Автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. Он перевернулся на левый бок. Слева был обрыв, но автобус удержался на дороге. Позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы, — сообщает корреспондент Сергей Панин.

Видео: Сергей Панин

Всего в аварии пострадали 7 человек, которые приехали на отдых из Москвы и Подмосковья. Их не смогли сразу доставить в больницу.

— Скорая забрала пострадавших только спустя полтора часа. Все это время автобус не мог выехать с гор и добраться до какой-то понятной точки. Повреждения у людей, к счастью, не фатальные, — рассказал Панин.

Остальных туристов доставили в один из пунктов экскурсии — лагерь, где была запланирована рыбалка.

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ДТПТурцияавария
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