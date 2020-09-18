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Удар был слышен в окрестных домах: на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло серьезное ДТП. Видео

Двоих водителей срочно увезли в больницу

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Машина вылетела с дороги на тротуар

Машина вылетела с дороги на тротуар

Два водителя пострадали в ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле

Серьезное ДТП произошло в Ярославле на проспекте Фрунзе вечером 17 сентября. Недалеко от пересечения с улицей Спортивной столкнулись «Мицубиси» и «Ауди». ДТП произошло около 20 часов 45 минут. Местные жители говорят, что удар от столкновения было слышно в домах.

— После столкновения «Ауди» выехал с дороги, пробил забор и врезался в светофор, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Очевидцы рассказали, что «Мицубиси» выехал на красный, а «Ауди» ехал на зелёный по проспекту Фрунзе. При этом в ДТП пользователи соцсетей считают виноватым и водителя «Ауди».

— Если бы водитель «Ауди» не превышал, успел бы отреагировать, затормозил или уклонился. Водитель всегда должен быть готов к непредвиденным ситуациям! — считает Виталий Кузнецов.

В ДТП пострадали два водителя

В ДТП пострадали два водителя

Удар от столкновения было слышно в окрестных домах

Удар от столкновения было слышно в окрестных домах

В результате аварии пострадали оба водителя. С места происшествия их отвезли в больницу.

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ДТП
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