Удар был слышен в окрестных домах: на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло серьезное ДТП. Видео

Два водителя пострадали в ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле
Серьезное ДТП произошло в Ярославле на проспекте Фрунзе вечером 17 сентября. Недалеко от пересечения с улицей Спортивной столкнулись «Мицубиси» и «Ауди». ДТП произошло около 20 часов 45 минут. Местные жители говорят, что удар от столкновения было слышно в домах.
— После столкновения «Ауди» выехал с дороги, пробил забор и врезался в светофор, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
Очевидцы рассказали, что «Мицубиси» выехал на красный, а «Ауди» ехал на зелёный по проспекту Фрунзе. При этом в ДТП пользователи соцсетей считают виноватым и водителя «Ауди».
— Если бы водитель «Ауди» не превышал, успел бы отреагировать, затормозил или уклонился. Водитель всегда должен быть готов к непредвиденным ситуациям! — считает Виталий Кузнецов.
В результате аварии пострадали оба водителя. С места происшествия их отвезли в больницу.