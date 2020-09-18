Удар был слышен в окрестных домах: на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло серьезное ДТП. Видео

Серьезное ДТП произошло в Ярославле на проспекте Фрунзе вечером 17 сентября. Недалеко от пересечения с улицей Спортивной столкнулись «Мицубиси» и «Ауди». ДТП произошло около 20 часов 45 минут. Местные жители говорят, что удар от столкновения было слышно в домах.

— После столкновения «Ауди» выехал с дороги, пробил забор и врезался в светофор, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

