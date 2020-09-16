«Отдайте его людям»: в соцсетях потребовали самосуд над подозреваемым в убийстве девочек в Рыбинске

— Найти и устроить самосуд! — соглашается Денис Зоринов.

— Лучше мучать пару деньков, — требует Charles Luciano.



Нашлись и те, кто винят не только самого подозреваемого, но и мать девочек. Ведь женщина ради сожителя переехала в Рыбинск из Омска. Хотя, по нашей информации, она и не знала, что у него за плечами судимость за изнасилование и убийство.

— Общаться с зеком, который отсидел такой срок, а тем более тащить детей, девочек, за собой в другой город в хату к мужику, с которым даже почти не знакома... — написала в соцсетях Ксения Мартынова.

Но и у мужчины, и тем более у убитой горем матери, нашлись и защитники.



— А его вина доказана? То, что он объявляется в розыск, правильно. Но откуда столько готовых не просто помочь в розыске, а уже уверенных в его вине и призывающих его уничтожить? Завтра вашу фотку разместят — что делать будете? — спрашивает жительница Рыбинска Елена Ульянова.



— Конечно, она хотела тоже женского счастья, но, увы, мы слишком ошибаемся в людях, — считает читательница 76.RU Елена Владимирова.

