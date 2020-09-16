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Тема дняЗверское убийство двух девочек: подробности

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«Отдайте его людям»: в соцсетях потребовали самосуд над подозреваемым в убийстве девочек в Рыбинске

Мы собрали мнения о шокирующем происшествии в Ярославской области

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Ярославцы требуют наказания для убийцы детей в Рыбинске

Ярославцы требуют наказания для убийцы детей в Рыбинске

Ярославцы просят самосуд над подозреваемым в убийстве девочек в Рыбинске

Известие о том, что 15 сентября в Рыбинске были убиты две девочки, потрясло всю Ярославскую область. В жестокой расправе над детьми подозревают сожителя их матери. После обнаружения тел девочек он скрылся. Сейчас его ищут. Люди же выплеснули свои эмоции в соцсетях. На страничке мужчины во «ВКонтакте», в рыбинских, ярославских группах много комментариев, полных ярости. Многие требуют жестокого наказания для убийцы.

— На площадь его, людям отдайте! — пишет Юлия Смирнова в группе «Подслушано в Рыбинске».

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

— Найти и устроить самосуд! — соглашается Денис Зоринов.

— Лучше мучать пару деньков, — требует Charles Luciano.

Нашлись и те, кто винят не только самого подозреваемого, но и мать девочек. Ведь женщина ради сожителя переехала в Рыбинск из Омска. Хотя, по нашей информации, она и не знала, что у него за плечами судимость за изнасилование и убийство.

— Общаться с зеком, который отсидел такой срок, а тем более тащить детей, девочек, за собой в другой город в хату к мужику, с которым даже почти не знакома... — написала в соцсетях Ксения Мартынова.

Но и у мужчины, и тем более у убитой горем матери, нашлись и защитники.

— А его вина доказана? То, что он объявляется в розыск, правильно. Но откуда столько готовых не просто помочь в розыске, а уже уверенных в его вине и призывающих его уничтожить? Завтра вашу фотку разместят — что делать будете? — спрашивает жительница Рыбинска Елена Ульянова.

— Конечно, она хотела тоже женского счастья, но, увы, мы слишком ошибаемся в людях, — считает читательница 76.RU Елена Владимирова.

А посетитель нашего сайта под ником «Парень с соседнего двора» призывает ужесточить наказание для убийц. По его мнению, это может решить проблему.

— Если будут сажать сразу пожизненно за убийство и изнасилование, женщинам не придётся с рецидивистами связываться. И дети сейчас были бы живы... Это не решит проблему убийств, конечно, но их станет явно меньше!

Напомним, жестокое убийство произошло в Рыбинске 15 сентября. Искромсанные, изрезанные тела детей — девочек 8 и 13 лет — нашла их мама, когда вернулась с работы. Ее сожитель скрылся. Сейчас правоохранители его ищут в Ярославской и соседних областях. При этом соседи говорят, что не слышали криков из квартиры, где произошло убийство.

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