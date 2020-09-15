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Восемь человек пострадали в жестком ДТП в Ярославле

Два автомобиля столкнулись на улице Чехова

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Авария произошла на улице Чехова в Ярославле

Авария произошла на улице Чехова в Ярославле

Восемь человек пострадали в ДТП в Ярославле

Восемь человек пострадали в ДТП на улице Чехова в Ярославле. Авария произошла в 20 часов 20 минут 14 сентября.

— По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Тойота» и «Ниссан», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В результате серьезно пострадал 30-летний водитель «Ниссана». С места ДТП его увезли в больницу. Также травмы получили 20-летний водитель и пассажиры «Тойоты» — два 21-летних парня и 15-летний подросток, пассажиры «Ниссана» — мужчины 30, 31 и 36 лет. Всем им оказана первая помощь, пострадавшие отправлены на домашнее лечение.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТП
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