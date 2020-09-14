Уснула и влетела в столб: первые подробности аварии на трассе в Ярославской области

В ГИБДД по Ярославской области комментариев об аварии дать не смогли.



Напомним, на этом участке трассы постоянно бьются автомобили. Недавно, в ночь на 2 сентября, здесь же столкнулись три машины. От удара один из автомобилей буквально разорвало на части. Тогда один человек погиб, четверо пострадали.