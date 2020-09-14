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Уснула и влетела в столб: первые подробности аварии на трассе в Ярославской области

Смотрим фото с места ДТП

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От удара иномарке расплющило бампер

От удара иномарке расплющило бампер

На трассе в Ярославской области автомобиль снес столб

На трассе в Ярославской области утром 14 сентября автомобиль на скорости влетел в фонарный столб. ДТП произошло на трассе Москва — Холмогоры, между Ростовом и Переславль-Залесским. Удар был настолько сильный, что столб сломался и упал. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет.

После удара машина съехала в кювет

После удара машина съехала в кювет

— Авария произошла на въезде в Петровское со стороны Москвы. Девушка заснула за рулём. Жива, — рассказал очевидец произошедшего в соцсетях.

Авария произошла на трассе в Ростовском районе области

Авария произошла на трассе в Ростовском районе области

В ГИБДД по Ярославской области комментариев об аварии дать не смогли.

Напомним, на этом участке трассы постоянно бьются автомобили. Недавно, в ночь на 2 сентября, здесь же столкнулись три машины. От удара один из автомобилей буквально разорвало на части. Тогда один человек погиб, четверо пострадали.

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ДТППетровскоеХолмогоры
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