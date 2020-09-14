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«Попытаюсь найти выход»: ярославна позвонила сыну из леса и пропала со связи

Женщину ищут уже четыре дня

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Альбина Зенцова потерялась в лесу

Альбина Зенцова потерялась в лесу

В лесу пропала 82-летняя пенсионерка из Ярославля

В Костромской области четыре дня ищут 82-летнюю пенсионерку Альбину Зенцову. Перед тем как исчезнуть, женщина позвонила своему сыну в Ярославль.

— Она живёт в Костроме, но четыре дня назад позвонила утром своему сыну и сказала, что уехала в деревню Дровинки. Бабушка сказала, что пошла в лес за грибами и, похоже, заблудилась. Уверила, что сейчас попытается найти выход. После этого связь оборвалась, — рассказала 76.RU знакомая пропавшей.

Близкие Альбины Зенцовой рассказывают, что она ведёт очень активный образ жизни, за грибами ходит постоянно. Пенсионерку уже пробовали искать кинолог с собакой, но животное не смогло взять след.

Если вы знаете что-либо местоположении пенсионерки, сообщите об этом в полицию по номеру 112 или обратитесь на горячую линию волонтёров.

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пропала бабушка
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