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Легковая машина влетела в грузовик: три человека пострадали в ДТП в Переславском районе

В полиции сообщили подробности происшествия

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В ДТП в Переславском районе пострадали два водителя и пассажир

В ДТП в Переславском районе пострадали два водителя и пассажир

Три человека пострадали в ДТП в Ярославской области

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло утром 13 сентября в Переславском районе Ярославской области. В 10 часов 40 минут на трассе Москва — Холмогоры столкнулись легковой автомобиль «Порше» и грузовик «Мерседес». После этого грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

— Пострадали 30-летняя женщина, водитель «Порше», пассажир этой же машины, 29-летний мужчина, и 45-летний водитель грузовика. Все они нуждаются в амбулаторном лечении, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в субботу, 12 сентября, в центре Ярославля прямо на дороге вспыхнуло такси.

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