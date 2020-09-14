Легковая машина влетела в грузовик: три человека пострадали в ДТП в Переславском районе

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло утром 13 сентября в Переславском районе Ярославской области. В 10 часов 40 минут на трассе Москва — Холмогоры столкнулись легковой автомобиль «Порше» и грузовик «Мерседес». После этого грузовик съехал в кювет и опрокинулся.



— Пострадали 30-летняя женщина, водитель «Порше», пассажир этой же машины, 29-летний мужчина, и 45-летний водитель грузовика. Все они нуждаются в амбулаторном лечении, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

