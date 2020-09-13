«Сердце не выдержало»: умер водитель, попавший в массовое ДТП на окружной дороге в Ярославле

Авария случилась 29 августа на ЮЗОД. В ДТП попали сразу четыре машины: «Пежо», «Рено», ВАЗ-2115 и «Лада-Ларгус». Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье «пятнашки», скончалась от полученных травм. Её мужа отвезли в больницу.

Также госпитализировать пришлось ребенка из «пятнашки» и 52-летнего водителя автомобиля «Пежо». Подробности ДТП.