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«Сердце не выдержало»: умер водитель, попавший в массовое ДТП на окружной дороге в Ярославле

На дороге тогда столкнулись сразу четыре автомобиля

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ДТП на окружной в Ярославле: спустя две недели умер водитель «пятнашки»

Почти две недели врачи боролись за жизнь 53-летнего водителя ВАЗ-2115, который попал в ДТП на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

— Папа умер, — рассказала дочь погибшего. — Сердце не выдержало.

Авария случилась 29 августа на ЮЗОД. В ДТП попали сразу четыре машины: «Пежо», «Рено», ВАЗ-2115 и «Лада-Ларгус». Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье «пятнашки», скончалась от полученных травм. Её мужа отвезли в больницу.

Также госпитализировать пришлось ребенка из «пятнашки» и 52-летнего водителя автомобиля «Пежо». Подробности ДТП.

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ДТП
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