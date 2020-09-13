«Сердце не выдержало»: умер водитель, попавший в массовое ДТП на окружной дороге в Ярославле

ДТП на окружной в Ярославле: спустя две недели умер водитель «пятнашки»
Почти две недели врачи боролись за жизнь 53-летнего водителя ВАЗ-2115, который попал в ДТП на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле. К сожалению, спасти мужчину не удалось.
— Папа умер, — рассказала дочь погибшего. — Сердце не выдержало.
Авария случилась 29 августа на ЮЗОД. В ДТП попали сразу четыре машины: «Пежо», «Рено», ВАЗ-2115 и «Лада-Ларгус». Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье «пятнашки», скончалась от полученных травм. Её мужа отвезли в больницу.
Также госпитализировать пришлось ребенка из «пятнашки» и 52-летнего водителя автомобиля «Пежо». Подробности ДТП.