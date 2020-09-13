Прожжённое место: в Ярославле снова стали гореть старые дома в районе, где идёт застройка

Сегодня в Ярослвле случился пожар в доме № 3 на Клубной улице за Волгой. Горел старый барак.

— По предварительной информации, в доме на тот момент никого не было, он расселен, спасать никого не пришлось, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Улица Клубная горит уже который год. Здесь постоянно странным образом вспыхивают старые расселённые дома. Мы даже делали карту сгоревших домов. И все это — места, где старые бараки явно кажутся лишними. Настолько, что подтверждалась даже версия с поджогами. На некоторых местах после пожаров вырастают новые многоэтажки.