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Прожжённое место: в Ярославле снова стали гореть старые дома в районе, где идёт застройка

Фото с места пожара

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Пожар случился днем 13 сентября

Пожар случился днем 13 сентября

В Ярославле снова стали гореть старые дома в районе, где идёт застройка

Сегодня в Ярослвле случился пожар в доме № 3 на Клубной улице за Волгой. Горел старый барак.

— По предварительной информации, в доме на тот момент никого не было, он расселен, спасать никого не пришлось, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Улица Клубная горит уже который год. Здесь постоянно странным образом вспыхивают старые расселённые дома. Мы даже делали карту сгоревших домов. И все это — места, где старые бараки явно кажутся лишними. Настолько, что подтверждалась даже версия с поджогами. На некоторых местах после пожаров вырастают новые многоэтажки.

Такие старые бараки разбирать дорого. А вот сжечь — бесплатно

Такие старые бараки разбирать дорого. А вот сжечь — бесплатно

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баракпожар
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