Крупный пожар в Краснодаре: очевидцы сняли на видео полыхающий восьмиэтажный дом

Из горящего здания эвакуировали 300 человек. Данных о пострадавших нет. Для жильцов, эвакуированных из дома, подготовлен пункт временного размещения.

— Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей, — сообщил ТАСС начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк

