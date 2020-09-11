Смертельное ДТП в Ярославле попало на камеру: видео последних секунд жизни Владимира Лаврова

Друзья и родные экспедитора, погибшего 7 сентября в ДТП в Ярославле, до сих пор с трудом верят в произошедшее. 59-летний Владимир Лавров ехал на велосипеде на работу по Магистральной и на съезде с моста через Которосль попал под колеса автомобиля. За рулем находился 22-летний водитель. Как сейчас стало известно, он управлял автомобилем, не имея водительских прав.



— 10 сентября были похороны. Очень жаль Володю. У него остались жена и дочь, он был основным кормильцем семьи, — рассказал друг погибшего Владимир. — Хотелось бы обратиться ко всем водителям, чтобы они были максимально осторожны за рулем. Ведь малейшая оплошность может закончиться такой трагедией.

