Смертельное ДТП в Ярославле попало на камеру: видео последних секунд жизни Владимира Лаврова

Появилось видео последних секунд жизни сбитого в Ярославле велосипедиста
Друзья и родные экспедитора, погибшего 7 сентября в ДТП в Ярославле, до сих пор с трудом верят в произошедшее. 59-летний Владимир Лавров ехал на велосипеде на работу по Магистральной и на съезде с моста через Которосль попал под колеса автомобиля. За рулем находился 22-летний водитель. Как сейчас стало известно, он управлял автомобилем, не имея водительских прав.
— 10 сентября были похороны. Очень жаль Володю. У него остались жена и дочь, он был основным кормильцем семьи, — рассказал друг погибшего Владимир. — Хотелось бы обратиться ко всем водителям, чтобы они были максимально осторожны за рулем. Ведь малейшая оплошность может закончиться такой трагедией.
Сейчас Госавтоинспекция проверяет все обстоятельства случившегося. Родные погибшего надеются, что расследование будет объективным. Тем не менее, они сами хотят докопаться до истины и понять, что произошло.
— Нам дали видеозапись с уличной камеры видеонаблюдения. На ней видно, что Володя не гнал, ехал аккуратно. Правда, сам момент ДТП практически не видно, — добавил друг Владимира Лаврова.
Видео: предоставлено близкими погибшего
Сейчас близкие погибшего ищут свидетелей происшествия.