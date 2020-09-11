Двое пострадавших из-за разворота: в Ярославле женщину будут судить за ДТП

Полиция передала в суд уголовное дело на 42-летнюю женщину. Ярославну обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».



Год назад, 11 сентября 2019 года, на Республиканском проезде произошло ДТП.



— В ходе предварительного следствия установлено, что женщина на Chevrolet Niva остановилась на правой стороне дороги, начала разворачиваться не по правилам, не подавая сигналы световыми указателями поворота и не убедившись, что маневр не создаст опасность для движения, не уступила дорогу автомобилю Jeep Grand Cherokee и столкнулась с ним, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.