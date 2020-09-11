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Двое пострадавших из-за разворота: в Ярославле женщину будут судить за ДТП

В полиции рассказали, как произошла авария

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Niva внезапно перегородила дорогу

Niva внезапно перегородила дорогу

Жительницу Ярославля будут судить за ДТП

Полиция передала в суд уголовное дело на 42-летнюю женщину. Ярославну обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Год назад, 11 сентября 2019 года, на Республиканском проезде произошло ДТП.

— В ходе предварительного следствия установлено, что женщина на Chevrolet Niva остановилась на правой стороне дороги, начала разворачиваться не по правилам, не подавая сигналы световыми указателями поворота и не убедившись, что маневр не создаст опасность для движения, не уступила дорогу автомобилю Jeep Grand Cherokee и столкнулась с ним, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы аварии рассказывали, что картина была страшной

Очевидцы аварии рассказывали, что картина была страшной

В результате аварии сильные травмы получил 33-летний водитель Jeep, также травмы получила 57-летняя пассажирка Niva.

Очевидцы аварии рассказывали, что зрелище было страшным: Niva разбита, второй автомобиль в кустах.

— Во время предварительного следствия проведены судебные медицинская, автотехническая экспертизы. Обвиняемая вину признала, — рассказали в полиции. — В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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ДТП
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