«Это не политика»: разбивший дверь здания правительства в Ярославле записал признание. Видео

Появилось видео, как разбили дверь здания правительства в Ярославле
Появилось видео, как разбили входную дверь в здание областного правительства в Ярославле. Происшествие случилось в ночь на 8 сентября, уже к утру у чиновников дверь была как новенькая.
А через сутки полиция нашла хулиганов, которыми оказалась компания 18–19-летних юношей. Виновным признали одного парня по имени Святослав. Именно он в ту ночь бросал полено в дверь здания.
Видео: Телеграм-канал "Опер слил"
С первого раза дверь не поддалась, и парень кинул полено ещё раз. Его друзья ждали в это время на другой стороне улицы Кирова.
— Я Святослав Глухов, разбил дверь в здание правительства Ярославской области. Это никак не было связано с политикой. В компании мы выпили лишнего. Я разбил это стекло, это был мой глупый, ребячливый поступок, — говорит в видеопризнании Святослав.
Пожалуй, это одно из самых молниеносных расследований полиции за последнее время. Редко какие происшествия и вандализм в городе разрешаются с такой скоростью, как восстановление испорченной двери здания правительства.
Видео: Телеграм-канал