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«Это не политика»: разбивший дверь здания правительства в Ярославле записал признание. Видео

Юноша раскаялся

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Камеры видеонаблюдения записали, как всё было&nbsp;

Камеры видеонаблюдения записали, как всё было 

Появилось видео, как разбили дверь здания правительства в Ярославле

Появилось видео, как разбили входную дверь в здание областного правительства в Ярославле. Происшествие случилось в ночь на 8 сентября, уже к утру у чиновников дверь была как новенькая.

А через сутки полиция нашла хулиганов, которыми оказалась компания 18–19-летних юношей. Виновным признали одного парня по имени Святослав. Именно он в ту ночь бросал полено в дверь здания.

Видео: Телеграм-канал "Опер слил"

С первого раза дверь не поддалась, и парень кинул полено ещё раз. Его друзья ждали в это время на другой стороне улицы Кирова.

— Я Святослав Глухов, разбил дверь в здание правительства Ярославской области. Это никак не было связано с политикой. В компании мы выпили лишнего. Я разбил это стекло, это был мой глупый, ребячливый поступок, — говорит в видеопризнании Святослав.

Пожалуй, это одно из самых молниеносных расследований полиции за последнее время. Редко какие происшествия и вандализм в городе разрешаются с такой скоростью, как восстановление испорченной двери здания правительства.

Видео: Телеграм-канал «Опер слил»

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вандализмправительство
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