«Это не политика»: разбивший дверь здания правительства в Ярославле записал признание. Видео

Появилось видео, как разбили входную дверь в здание областного правительства в Ярославле. Происшествие случилось в ночь на 8 сентября, уже к утру у чиновников дверь была как новенькая.

А через сутки полиция нашла хулиганов, которыми оказалась компания 18–19-летних юношей. Виновным признали одного парня по имени Святослав. Именно он в ту ночь бросал полено в дверь здания.