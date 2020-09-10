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Тема дняЭкстренное предупреждение от МЧС

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«У нас нет полномочий»: в Рыбинске городские власти не смогли остановить фекальную реку. Видео

Как это прокомментировали власти Ярославской области

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Гейзер из нечистот местные сняли на видео&nbsp;

Гейзер из нечистот местные сняли на видео 

В Рыбинске нечистоты из канализации попали в реку

В Софийском районе Рыбинска прорвало канализационную трубу. Фонтан фекалий начал бить прямо в реку Коровку, над которой проходят канализационные трубы.

Местные жители сняли прорыв на видео. Пользователи вовсю обсуждают случившееся.

Подслушано в Рыбинске / vk.com

— Благоухает по всей Мариевке, — пишут в соцсетях жители соседних районов.

— Надеюсь, это не попадет в водопровод, — написала Татьяна.

Мы обратились в администрацию Рыбинска, чтобы узнать, устранена ли проблема. Оказалось, что городские службы не могут остановить фекальную реку без разрешения областного правительства.

— У города нет полномочий, по экологии они все переданы в область. Но наши специалисты передали заявление в департамент охраны окружающей среды, — сказали 76.RU в администрации.

В правительстве Ярославской области уточнили, что по факту попадания нечистот в реку проводится проверка.

— В ходе проверочных мероприятий установлен факт прорыва канализационной сети, по которой идут стоки от поселка Костино. Зафиксирован факт попадания стоков на прибрежную зону и в воду реки Коровки, — сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

В данный момент идет административное расследование.

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прорвало канализациюРыбиснк
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