«У нас нет полномочий»: в Рыбинске городские власти не смогли остановить фекальную реку. Видео

В Рыбинске нечистоты из канализации попали в реку
В Софийском районе Рыбинска прорвало канализационную трубу. Фонтан фекалий начал бить прямо в реку Коровку, над которой проходят канализационные трубы.
Местные жители сняли прорыв на видео. Пользователи вовсю обсуждают случившееся.
Подслушано в Рыбинске / vk.com
— Благоухает по всей Мариевке, — пишут в соцсетях жители соседних районов.
— Надеюсь, это не попадет в водопровод, — написала Татьяна.
Мы обратились в администрацию Рыбинска, чтобы узнать, устранена ли проблема. Оказалось, что городские службы не могут остановить фекальную реку без разрешения областного правительства.
— У города нет полномочий, по экологии они все переданы в область. Но наши специалисты передали заявление в департамент охраны окружающей среды, — сказали 76.RU в администрации.
В правительстве Ярославской области уточнили, что по факту попадания нечистот в реку проводится проверка.
— В ходе проверочных мероприятий установлен факт прорыва канализационной сети, по которой идут стоки от поселка Костино. Зафиксирован факт попадания стоков на прибрежную зону и в воду реки Коровки, — сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.
В данный момент идет административное расследование.