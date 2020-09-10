«У нас нет полномочий»: в Рыбинске городские власти не смогли остановить фекальную реку. Видео

— У города нет полномочий, по экологии они все переданы в область. Но наши специалисты передали заявление в департамент охраны окружающей среды, — сказали 76.RU в администрации.

В правительстве Ярославской области уточнили, что по факту попадания нечистот в реку проводится проверка.

— В ходе проверочных мероприятий установлен факт прорыва канализационной сети, по которой идут стоки от поселка Костино. Зафиксирован факт попадания стоков на прибрежную зону и в воду реки Коровки, — сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

В данный момент идет административное расследование.

