В Ярославле эвакуировали торговый центр, всех покупателей отправили под мост. Что случилось

В Ярославле утром 10 сентября эвакуировали торговый центр «Рио» на Тутаевском шоссе. Всех посетителей магазина вывели на улицу, из-за дождя люди столпились под мостом.



— Говорят, это пожарная тревога, — уточнила жительница Ярославля, которую вывели на улицу из ТРЦ.