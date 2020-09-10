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В Ярославле эвакуировали торговый центр, всех покупателей отправили под мост. Что случилось

Фото с места происшествия

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Посетители «Рио» столпились под мостом&nbsp;

Посетители «Рио» столпились под мостом 

В Ярославле эвакуировали «Рио» на Тутаевском

В Ярославле утром 10 сентября эвакуировали торговый центр «Рио» на Тутаевском шоссе. Всех посетителей магазина вывели на улицу, из-за дождя люди столпились под мостом.

— Говорят, это пожарная тревога, — уточнила жительница Ярославля, которую вывели на улицу из ТРЦ.

Людей вывели из-за пожарной тревоги

Людей вывели из-за пожарной тревоги

Несмотря на то что тревога — пожарная, спасатели МЧС о ней не слышали.

— К нам сообщений не поступало, — сказали в МЧС.

По данным источника 76.RU было сообщение об опасном предмете. Оно было ложным, но здание полностью проверяют.

Напомним, вчера вечером в Ярославле эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте. Территорию огородили сигнальной лентой, а по периметру выстроились силовики в экипировке.

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торговый центрэвакуация
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