В Ярославле эвакуировали торговый центр, всех покупателей отправили под мост. Что случилось

В Ярославле эвакуировали «Рио» на Тутаевском
В Ярославле утром 10 сентября эвакуировали торговый центр «Рио» на Тутаевском шоссе. Всех посетителей магазина вывели на улицу, из-за дождя люди столпились под мостом.
— Говорят, это пожарная тревога, — уточнила жительница Ярославля, которую вывели на улицу из ТРЦ.
Несмотря на то что тревога — пожарная, спасатели МЧС о ней не слышали.
— К нам сообщений не поступало, — сказали в МЧС.
По данным источника 76.RU было сообщение об опасном предмете. Оно было ложным, но здание полностью проверяют.
Напомним, вчера вечером в Ярославле эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте. Территорию огородили сигнальной лентой, а по периметру выстроились силовики в экипировке.