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Полицейские нашли ярославца, разбившего дверь в здании правительства

19-летний парень рассказал, зачем он это сделал

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Дверь быстро восстановили

Дверь быстро восстановили

Сутки потребовались полиции, чтобы найти вандала, который в ночь на 8 сентября разбил стекло на входной двери в здание правительства со стороны улицы Кирова. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Выходку ярославца сняли камеры наружного наблюдения.

— Сотрудниками полиции с использованием записи камер видеонаблюдения установлены четверо молодых людей 18–19 лет, находившихся на площади ночью в нетрезвом состоянии, — рассказали в УМВД. — 19-летний парень пояснил сотрудникам полиции, что пил пиво с друзьями и данный поступок совершил на спор.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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вандалправительство
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