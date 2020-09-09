Полицейские нашли ярославца, разбившего дверь в здании правительства

Сутки потребовались полиции, чтобы найти вандала, который в ночь на 8 сентября разбил стекло на входной двери в здание правительства со стороны улицы Кирова. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Выходку ярославца сняли камеры наружного наблюдения.



— Сотрудниками полиции с использованием записи камер видеонаблюдения установлены четверо молодых людей 18–19 лет, находившихся на площади ночью в нетрезвом состоянии, — рассказали в УМВД. — 19-летний парень пояснил сотрудникам полиции, что пил пиво с друзьями и данный поступок совершил на спор.

