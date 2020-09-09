«Просто протаранил»: блогер-полицейский разобрал смертельное ДТП с военными «Уралами» под Переславлем

— Водитель фургона погиб из-за того, что основной удар пришелся в верхнюю часть. Если бы у «Урала» было установлено что-то вроде отбойника, то водитель фургона остался бы жив. Возможно, в такой ситуации установить отбойник технически сложно, но тогда надо организовать движение колонны таким образом, чтобы в ней не оказывались гражданские автомобили. Второй вопрос — состояние тормозов на военных «Уралах». Третий — почему к управлению такими тяжелыми машинами допускают солдат-срочников, которые не имеют опыта, — перечислил Орлов то, что его смущает. И добавил, что пока это, скорее всего, риторические вопросы.

— Сейчас могу вам, разве что, посоветовать держаться на дорогах подальше от военной техники.

Напомним, официальное расследование этой аварии пока не завершено. Военные прокомментировали случившееся и дали свою точку зрения на смертельное ДТП.

