«Просто протаранил»: блогер-полицейский разобрал смертельное ДТП с военными «Уралами» под Переславлем

Блогер-полицейский разобрал смертельное ДТП с военными «Уралами» под Переславлем
Блогер-полицейский Василий Орлов, который ведёт популярный канал на Youtube, опубликовал разбор громкого ДТП с военными «Уралами» в Ярославской области. Авария произошла в июле этого года в поселке Петровское. Тогда две машины — «Газель» и «Нива» — оказались зажаты и раздавлены между двумя военными машинами. Водители обоих гражданских автомобилей погибли. Многие тогда спорили, кто виноват. С одной стороны, военный автомобиль наехал на «Ниву» сзади. С другой стороны, гражданские машины каким-то образом оказались в колонне, встраиваться в которую запрещено. Многое прояснило видео с регистратора одной из машин, водитель которой успел вовремя вырулить из колонны на обочину.
— Расстояние между «Уралами» было достаточно большое. И в начале было сложно сказать, движутся они в организованной колонне или едут как отдельные транспортные средства. Дорога начинает сужаться, и «Уралы» вклиниваются между другими машинами. То есть получается, что это не гражданские автомобили вклинились в военную колонну, а колонна вклинилась между гражданскими автомобилями, — делает выводы Василий Орлов. — При въезде в поселок Петровское установлен светофор. Автомобиль ВАИ и два первых «Урала» благополучно остановились на светофоре. А вот у «Уралов», которые двигались сзади, остановиться не получилось. Третий «Урал» то ли проспал остановившиеся на светофоре автомобили, то ли у него отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения, ему пришлось вывернуть на встречную полосу. Такая же проблема возникла у «Урала», двигавшегося сзади. Но он даже не стал пробовать вырулить, а просто протаранил гражданские машины.
Видео: «Первый ярославский автопортал» / Vk.com
Известно, что за рулем военного автомобиля, который наехал на гражданские, был молодой солдат-срочник, который только в прошлом году получил права. Блогер-полицейский заявил, что в этой ситуации к военным есть множество вопросов. Причем даже не столько к самим молодым водителям, сколько к тем, кто был ответственен за организацию всего процесса.
— Водитель фургона погиб из-за того, что основной удар пришелся в верхнюю часть. Если бы у «Урала» было установлено что-то вроде отбойника, то водитель фургона остался бы жив. Возможно, в такой ситуации установить отбойник технически сложно, но тогда надо организовать движение колонны таким образом, чтобы в ней не оказывались гражданские автомобили. Второй вопрос — состояние тормозов на военных «Уралах». Третий — почему к управлению такими тяжелыми машинами допускают солдат-срочников, которые не имеют опыта, — перечислил Орлов то, что его смущает. И добавил, что пока это, скорее всего, риторические вопросы.
— Сейчас могу вам, разве что, посоветовать держаться на дорогах подальше от военной техники.
Напомним, официальное расследование этой аварии пока не завершено. Военные прокомментировали случившееся и дали свою точку зрения на смертельное ДТП.