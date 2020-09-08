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В Ярославской области молодой мужчина выжил, попав под мчащийся грузовой поезд

В транспортной полиции рассказали подробности происшествия

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С многочисленными травмами мужчину госпитализировали

С многочисленными травмами мужчину госпитализировали

Под Переславлем железнодорожный состав сбил молодого человека

В Ярославской области железнодорожный состав сбил мужчину. Всё произошло вчера вечером под Переславлем. Предположительно, молодой человек, попавший под поезд, был пьян.

— Около 20 часов поступило сообщение от дежурного по станции Берендеево о том, что был сбит мужчина, — рассказали в пресс-службе Северного управления внутренних дел на транспорте. — 27-летний местный житель шёл рядом с рельсами и не заметил приближающийся грузовой поезд. Машинист сигналил ему и резко затормозил. Однако, к сожалению, это не помогло. Поезд повело дальше, и состав мужчину сбил. К счастью местный житель после удара остался жив, но с многочисленными травмами был госпитализирован.

Произошедшее не повлияло на работу поездов.

— Все составы идут согласно расписанию, — сообщили в управлении Северной железной дороги.

Напомним, что недавно произошло еще одно жуткое происшествие на железной дороге. Тогда молодому человеку колесами поезда оторвало голову.

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железная дорогапоезд
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