Перевернулся и попал в больницу: появилось видео странного ДТП на ровном месте

Появилось видео, как на трассе под Ярославлем перевернулась машина
Появилось видео, как на трассе в Ярославской области перевернулась легковушка. ДТП произошло днём 5 сентября на Тутаевской трассе, рядом с посёлком Григорьевское. Перевёрнутая на ровной дороге легковушка удивляла проезжавших мимо: «Как такое могло произойти?»
Момент аварии попал на запись видеорегистратора, сняв вопросы.
На кадрах видно, что автомобиль двигается в крайней левой полосе. В какой-то момент легковушка задевает отбойник, разделяющий полосы. После этого автомобиль поднялся в воздух, перевернулся и рухнул на крышу. Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь пострадавшим.
Видео: Алексей Зимин \ vk.com, Подслушано у водителей \ vk.com
Вскоре на место происшествия приехала машина реанимации скорой помощи.
— Пострадавшего увезли в Тутаевскую ЦРБ, — сообщили спасатели на месте.
Напомним, вчера в Ярославле произошло другое страшное ДТП. На Мышкинском проезде «пятнашка» сбила велосипедиста. От удара у мужчины слетели с ног ботинки, он умер на месте.