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Перевернулся и попал в больницу: появилось видео странного ДТП на ровном месте

Авария произошла по дороге на Тутаев

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Машина перевернулась на ровной дороге&nbsp;

Машина перевернулась на ровной дороге 

Появилось видео, как на трассе под Ярославлем перевернулась машина

Появилось видео, как на трассе в Ярославской области перевернулась легковушка. ДТП произошло днём 5 сентября на Тутаевской трассе, рядом с посёлком Григорьевское. Перевёрнутая на ровной дороге легковушка удивляла проезжавших мимо: «Как такое могло произойти?»

Момент аварии попал на запись видеорегистратора, сняв вопросы.

На кадрах видно, что автомобиль двигается в крайней левой полосе. В какой-то момент легковушка задевает отбойник, разделяющий полосы. После этого автомобиль поднялся в воздух, перевернулся и рухнул на крышу. Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь пострадавшим.

Видео: Алексей Зимин \ vk.com, Подслушано у водителей \ vk.com

Вскоре на место происшествия приехала машина реанимации скорой помощи.

— Пострадавшего увезли в Тутаевскую ЦРБ, — сообщили спасатели на месте.

Напомним, вчера в Ярославле произошло другое страшное ДТП. На Мышкинском проезде «пятнашка» сбила велосипедиста. От удара у мужчины слетели с ног ботинки, он умер на месте.

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ДТПЯрославль
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