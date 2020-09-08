Перевернулся и попал в больницу: появилось видео странного ДТП на ровном месте

Появилось видео, как на трассе в Ярославской области перевернулась легковушка. ДТП произошло днём 5 сентября на Тутаевской трассе, рядом с посёлком Григорьевское. Перевёрнутая на ровной дороге легковушка удивляла проезжавших мимо: «Как такое могло произойти?»

Момент аварии попал на запись видеорегистратора, сняв вопросы.

На кадрах видно, что автомобиль двигается в крайней левой полосе. В какой-то момент легковушка задевает отбойник, разделяющий полосы. После этого автомобиль поднялся в воздух, перевернулся и рухнул на крышу. Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь пострадавшим.