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Алексея Навального вывели из комы

Состояние политика улучшилось

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Долгосрочные последствия отравления пока неизвестны

Долгосрочные последствия отравления пока неизвестны

Состояние Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ. Пациент реагирует на речь. Об этом сообщили в клинике Charite.


— Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления, — сообщается на сайте клиники.

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. После консультации с ней было принято решение, что подробности состояния политика будут обнародованы, если он этого пожелает.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в больницу в Омске, поскольку ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток его состояние удалось стабилизировать, после чего по просьбе родственников Навального отправили в немецкую клинику Charite.

До сегодняшнего дня политик находился в коме, на аппарате ИВЛ. Ранее немецкая клиника заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В кабмине ФРГ после заявили, что это был яд «Новичок». Российская сторона ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.

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Алексей НавальныйCharite
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