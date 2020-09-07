Алексея Навального вывели из комы

Состояние Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ. Пациент реагирует на речь. Об этом сообщили в клинике Charite.



— Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления, — сообщается на сайте клиники.



Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. После консультации с ней было принято решение, что подробности состояния политика будут обнародованы, если он этого пожелает.



Алексея Навального госпитализировали 20 августа в больницу в Омске, поскольку ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток его состояние удалось стабилизировать, после чего по просьбе родственников Навального отправили в немецкую клинику Charite.

