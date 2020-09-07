«Водитель побледнел»: в Брагино женщина с малышом в салоне легковушки в лобовую влетела в троллейбус

— Я просто хочу сказать большое человеческое спасибо: два человека, парень и девушка, просто проходившие мимо, подбежали сразу же. Увидели, как я достала ребёнка и отошла от автомобиля, дали попить воды и вытащили ключи из машины (выключив зажигание), — вспоминает Ирина Микушина. — Ещё один молодой человек подошёл и сказал, что у него есть видео самой аварии, и скинул мне его сразу же на WhatsApp. Сотрудники ГИБДД, которые приехали через 10 минут после вызова на номер дежурной службы, всё очень быстро и грамотно сделали. Помогли растащить мой автомобиль и троллейбус, чтобы не создать пробки на проезжей части.

И сам водитель троллейбуса, я видела как он переживал, побледнел, увидев, как я достала свою 5-месячную дочку с заднего сидения. Взял мой номер телефона, перезвонил позже, чтобы узнать, всё ли в порядке с ребёнком.

Мои родственники, сестра и зять, оказались просто мегаоперативными и в течение 10 минут оказались на месте ДТП. Спасибо вам всем, что вы помогли мне пережить эту ситуацию нормально. К сожалению, моя машина восстановлению, скорее всего, не подлежит, но я также благодарна японскому автопрому, что мы перенесли это происшествие так, как перенесли. Просто испугом.