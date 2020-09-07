«Водитель побледнел»: в Брагино женщина с малышом в салоне легковушки в лобовую влетела в троллейбус

Это ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля 6 сентября: женщина за рулём легковушки врезалась в троллейбус. Последний поворачивал в депо на конечной остановке, уступая дорогу всем, кто двигался по встречной полосе. Ровно в тот момент, когда водитель троллейбуса начал свой манёвр, лоб в лоб он столкнулся с легковушкой.
За рулём автомобиля находилась молодая женщина, а с ней в салоне ехала пятимесячная дочка. К счастью, обе остались целы, помощь пришла очень быстро. После аварии Ирина Микушина, сидевшая за рулём легковушки, написала большой пост благодарности.
— Я просто хочу сказать большое человеческое спасибо: два человека, парень и девушка, просто проходившие мимо, подбежали сразу же. Увидели, как я достала ребёнка и отошла от автомобиля, дали попить воды и вытащили ключи из машины (выключив зажигание), — вспоминает Ирина Микушина. — Ещё один молодой человек подошёл и сказал, что у него есть видео самой аварии, и скинул мне его сразу же на WhatsApp. Сотрудники ГИБДД, которые приехали через 10 минут после вызова на номер дежурной службы, всё очень быстро и грамотно сделали. Помогли растащить мой автомобиль и троллейбус, чтобы не создать пробки на проезжей части.
И сам водитель троллейбуса, я видела как он переживал, побледнел, увидев, как я достала свою 5-месячную дочку с заднего сидения. Взял мой номер телефона, перезвонил позже, чтобы узнать, всё ли в порядке с ребёнком.
Мои родственники, сестра и зять, оказались просто мегаоперативными и в течение 10 минут оказались на месте ДТП. Спасибо вам всем, что вы помогли мне пережить эту ситуацию нормально. К сожалению, моя машина восстановлению, скорее всего, не подлежит, но я также благодарна японскому автопрому, что мы перенесли это происшествие так, как перенесли. Просто испугом.
Несмотря на то что женщина не получила травм, сегодня Ирина поехала в больницу, чтобы провериться.
— Видимо, от удара о подушку безопасности вчера слегла болело в груди, а сегодня болит и спина, и шея. Хочу показаться врачу, — рассказала девушка.
В аварии водитель троллейбуса признал свою вину, так как он обязан был пропустить все автомобили на встречной полосе. Вот и момент самого ДТП:
Видео: Ирина Микушина