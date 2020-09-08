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Суд приговорил Михаила Ефремова к реальному сроку лишения свободы

Актер в последний момент все-таки признал себя виновным в совершении пьяного ДТП

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С момента ДТП до вынесения приговора прошло ровно 3 месяца

С момента ДТП до вынесения приговора прошло ровно 3 месяца

Пресненский суд Москвы поставил точку в деле Михаила Ефремова. Актер признан виновным в совершении пьяного ДТП, повлекшего гибель человека. Признание вины, которое он сделал в последний момент, суд счел частичным. Суд не принял во внимание показания артиста о том, что он не помнит деталей аварии и был ли в этот момент за рулем. Михаилу Ефремову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд постановил взять актера под стражу прямо в зале суда. Отметим, что максимальная санкция лишения свободы по данной статье — 12 лет.

Суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.

СЮЖЕТ

ДТП с Михаилом Ефремовым

Ранее представитель гособвинения настаивала на 11 годах заключения. Она также требовала лишить актера водительских прав на 3 года и полностью удовлетворить иск потерпевших в 1 рубль и частично — иск старшего сына Захарова, который хотел взыскать 7,3 миллиона рублей. Прокурор предлагала снизить сумму до 500 тысяч рублей.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Во время судебного следствия актер менял позицию по делу: например в июле он отказался от вины, заявив, что не помнит обстоятельств аварии. А 3 сентября, выступив перед судебными прениями, неожиданно раскаялся в произошедшем, но с оговоркой: если это действительно сделал он.

Видео: «Истории из России» / YouTube.com

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Михаил ЕфремовприговорсудДТП с Ефремовым
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