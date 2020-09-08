Суд приговорил Михаила Ефремова к реальному сроку лишения свободы

Пресненский суд Москвы поставил точку в деле Михаила Ефремова. Актер признан виновным в совершении пьяного ДТП, повлекшего гибель человека. Признание вины, которое он сделал в последний момент, суд счел частичным. Суд не принял во внимание показания артиста о том, что он не помнит деталей аварии и был ли в этот момент за рулем. Михаилу Ефремову назначено наказание в виде
Суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.
Ранее представитель гособвинения настаивала на 11 годах заключения. Она также требовала лишить актера водительских прав
ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Во время судебного следствия актер менял позицию по делу: например в июле он отказался от вины, заявив, что не помнит обстоятельств аварии. А 3 сентября, выступив перед судебными прениями, неожиданно раскаялся в произошедшем, но с оговоркой: если это действительно сделал он.
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