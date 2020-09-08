Суд приговорил Михаила Ефремова к реальному сроку лишения свободы

Ранее представитель гособвинения настаивала на 11 годах заключения. Она также требовала лишить актера водительских прав на 3 года и полностью удовлетворить иск потерпевших в 1 рубль и частично — иск старшего сына Захарова, который хотел взыскать 7,3 миллиона рублей. Прокурор предлагала снизить сумму до 500 тысяч рублей.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Во время судебного следствия актер менял позицию по делу: например в июле он отказался от вины, заявив, что не помнит обстоятельств аварии. А 3 сентября, выступив перед судебными прениями, неожиданно раскаялся в произошедшем, но с оговоркой: если это действительно сделал он.