Игрушки, принесённые к взорвавшемуся дому в Ярославле, увезла спецслужба

В день, когда в Ярославле взорвался газ и погибли три человека, жители окрестных домов принесли к забору детской площадки игрушки, машинки, диски с детскими песнями в память о погибшем малыше, 8-летнем Серёже.

Так у дома образовался мемориал. Но теперь этих игрушек там нет.

— В память о погибшем ребенке детские игрушки спецслужбой перевезены от дома к месту захоронения мальчика, — написали в группе, где общаются друг с другом жители пострадавшего дома.



Мальчик погиб вместе со своей мамой. После этого отец ребенка написал обращение ко всем ярославцам.