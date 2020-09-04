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Игрушки, принесённые к взорвавшемуся дому в Ярославле, увезла спецслужба

У забора дома, где погиб ребёнок, устроили мемориал

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Игрушки несли несколько дней

Игрушки несли несколько дней

Игрушки, принесённые к взорвавшемуся дому, увезла спецслужба

В день, когда в Ярославле взорвался газ и погибли три человека, жители окрестных домов принесли к забору детской площадки игрушки, машинки, диски с детскими песнями в память о погибшем малыше, 8-летнем Серёже.

Так у дома образовался мемориал. Но теперь этих игрушек там нет.

— В память о погибшем ребенке детские игрушки спецслужбой перевезены от дома к месту захоронения мальчика, — написали в группе, где общаются друг с другом жители пострадавшего дома.

Мальчик погиб вместе со своей мамой. После этого отец ребенка написал обращение ко всем ярославцам.

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