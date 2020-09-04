«Умер от страшных травм»: в Ярославле будут судить водителя «Газели», сбившего пешехода

В Ярославле будут судить мужчину, который насмерть сбил пешехода
В Ярославле будут судить 39-летнего водителя «Газели», который 10 февраля 2020 года сбил пешехода. ДТП произошло на Ленинградском проспекте.
— 56-летний пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован. Более 2,5 месяцев он проходил лечение, но от полученных травм скончался в больнице, — рассказали в УМВД Ярославской области.
Видео: «Ярнет»
Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент из-за поворота на него вылетел грузовик. Машина протащила мужчину по дороге несколько метров.
— В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, управляя грузовой автомашиной, совершая поворот налево с проспекта Дзержинского на Ленинградский проспект, в нарушение требований правил дорожного движения не выбрал скорость, не остановился перед пешеходным переходом, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, и произвел наезд. В ходе предварительного следствия проведены судебные медицинская, автотехническая экспертизы. Обвиняемый вину признал полностью, — уточнили в полиции.
Уголовное дело передали в суд.