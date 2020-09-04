«Умер от страшных травм»: в Ярославле будут судить водителя «Газели», сбившего пешехода

— В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, управляя грузовой автомашиной, совершая поворот налево с проспекта Дзержинского на Ленинградский проспект, в нарушение требований правил дорожного движения не выбрал скорость, не остановился перед пешеходным переходом, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, и произвел наезд. В ходе предварительного следствия проведены судебные медицинская, автотехническая экспертизы. Обвиняемый вину признал полностью, — уточнили в полиции.

Уголовное дело передали в суд.

