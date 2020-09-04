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После взрыва газа в Ярославле мошенники предлагают за деньги проверить вентиляцию

Объявления на подъездах появились в разных районах города

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Трагедия всколыхнула деятельность жаждущих наживы

Трагедия всколыхнула деятельность жаждущих наживы

После взрыва газа в Ярославле мошенники за деньги проверяют вентиляцию

Трагедия со взрывом бытового газа в жилом десятиэтажном доме в Ярославле всколыхнула деятельность мошенников. По городу стали развешивать объявления о проверках газового оборудования и воздуховодов в многоквартирных домах.

— Вот такое объявление висит у нас на подъездах дома. Непонятная шарашкина контора предупреждает, что люди должны впустить контролёров в квартиры. Где они, конечно же, гарантированно найдут утечку газа и гарантированно устранят ее за дополнительную оплату. Расчёт верный — перепуганные люди на свежих эмоциях поверят чему угодно. И кто-то даже не поймёт, что происходит. Будьте внимательны! Предупредите пожилых родственников! — публикует ярославна Вера Куликова.

Это объявление от мошенников&nbsp;

Это объявление от мошенников 

Бдительная ярославна предупреждает других, что проверки газового оборудования проводят только специализированные организации. Если вы увидели похожее объявление и сомневаетесь в нём, позвоните в свою управляющую компанию или председателю ТСЖ, где точно скажут, когда в доме запланирована проверка.

— Уведомляет о проверках управляющая компания. Обращайте внимание на глупости в тексте — неуместное использование прописных букв, непонятное «Министерство РФ», неверные факты — проверки проводятся раз в год, а не в три. Не пускайте мошенников в квартиру. Будьте осторожны. А мы завтра будем гонять этих «контролеров» вместе с их «министерством» поганой метлой, — добавила ярославна.

Если вы почувствовали запах газа дома

При появлении запаха газа в квартире или подъезде:

  • нужно перекрыть газовые краны на газовых приборах и перед ними;
  • открыть окна;
  • не включать и не выключать электроприборы;
  • выйти из загазованного помещения;
  • вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с сотового — 104 или 112.

Трагедия в доме № 5, корпус 2 на улице Батова повлияла на работу самой газовой службы: проверяющие изменили график работы. А две недели назад в Ярославле после официальной проверки воздуховодов моментально отключили газ в доме, так как вентиляция оказалась забита.

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взрыв газагазмошенники
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