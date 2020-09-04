После взрыва газа в Ярославле мошенники предлагают за деньги проверить вентиляцию

Бдительная ярославна предупреждает других, что проверки газового оборудования проводят только специализированные организации. Если вы увидели похожее объявление и сомневаетесь в нём, позвоните в свою управляющую компанию или председателю ТСЖ, где точно скажут, когда в доме запланирована проверка.

— Уведомляет о проверках управляющая компания. Обращайте внимание на глупости в тексте — неуместное использование прописных букв, непонятное «Министерство РФ», неверные факты — проверки проводятся раз в год, а не в три. Не пускайте мошенников в квартиру. Будьте осторожны. А мы завтра будем гонять этих «контролеров» вместе с их «министерством» поганой метлой, — добавила ярославна.



Если вы почувствовали запах газа дома

При появлении запаха газа в квартире или подъезде:

нужно перекрыть газовые краны на газовых приборах и перед ними;

открыть окна;

не включать и не выключать электроприборы;

выйти из загазованного помещения;

вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с сотового — 104 или 112.