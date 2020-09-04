Машины раскидало по дороге: в Ярославле пробка заблокировала выезд из Брагино

Сегодня утром в Ярославле произошла авария, из-за которой крупный район города встал в пробку. В ДТП при въезде в Брагино угодили две иномарки. После удара «Тойоту» и «Форд» раскидало по дороге. Многим жителям Дзержинского района пришлось томиться в большом заторе от Ленинградского проспекта до проспекта Октября.
У «Тойоты» вывернуто колесо, седан откинуло на островок безопасности. Вероятно, одна из машин пыталась проскочить с Тутаевского шоссе на Ленинградский проспект.
Информация по пострадавшим уточняется.
Напомним, что пару дней назад из-за ДТП с участием автомобиля такси и еще двух машин в Ярославле образовался затор.