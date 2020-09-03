«Искренне раскаиваюсь, если это сделал я»: последнее слово Михаила Ефремова

Сегодня в суде закончились прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Если вы пропустили события сегодняшнего дня (а их было много), вот краткий пересказ произошедшего: судебное заседание началось с того, что Ефремов неожиданно признал вину. Далее по делу выступил государственный обвинитель. Он сказал, что вина Ефремова доказана — ДТП он совершил на глазах многих свидетелей. И попросил для Ефремова
— Резонансное дело, и этот резонанс обостряете все. Если я популярный, я и должен отвечать популярно, в два раза сильнее, чем обычный человек. Я вёл себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю. А вот к адвокатам у меня другое отношение. Все говорят, это цирк, шоу. Но давайте разберёмся, кто его устроил. Захаров умер утром
Я не собирался отмазываться, я пошёл в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался — был бы прав. Записал видео — сказали, играет. Самое странное, что я не помню удара. Говорят, чтобы вспомнил, надо выпить столько же, но я всё это время не пью.
По поводу пленки, которую показала свидетель Набокина, — там нужна экспертиза.
Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я.
Ефремов также зачитал в суде стихотворение собственного сочинения. Оно посвящено погибшему Сергею Захарову:
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский попросил суд проверить свидетелей защиты, которые указывали, что якобы не Михаил Ефремов сидел за рулем автомобиля в момент ДТП. Адвокат защиты Эмиль Пашаев назвал случившееся судьбой:
— Погиб человек? Это судьба человека! Ну какие
Он также попросил суд назначить актеру любое наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы у подсудимого была возможность видеть детей.
После того как высказались все участники процесса, суд назначил дату оглашения приговора — это произойдет
Мы спросили у автоэкспертов о том, какое наказание суд может назначить по данному делу. Наши спикеры утверждают, что в данной ситуации признание вины вряд ли будет учтено как смягчающее обстоятельство. Подробности читайте по этой ссылке.