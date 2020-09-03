Пожар в ярославской многоэтажке: на Суздалку промчались пожарные и медицина катастроф

Буквально полчаса назад жителей Фрунзенского района Ярославля напугал вой сирен.



— У нас на Суздалке несутся пожарные и медицина катастроф, уже несколько машин проехало, — сообщил читатель 76.RU.



Оказалось, в 12-этажном доме № 4, корпус 2 по улице Доронина на 7-м этаже загорелась квартира.



— Произошло возгорание на балконе. Огнем поврежден один квадратный метр площади, — сообщили в МЧС по Ярославской области.



Пожар быстро потушили. Эвакуация жильцов не потребовалась.



— Эту квартиру сдают, там живут разные люди. Слышали, что на лоджии загорелось полотенце, — рассказали жильцы дома.