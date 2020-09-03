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Пожар в ярославской многоэтажке: на Суздалку промчались пожарные и медицина катастроф

Подробности ЧП

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На 7-м этаже в доме на улице Доронина в Ярославле загорелся балкон

На 7-м этаже в доме на улице Доронина в Ярославле загорелся балкон

В Ярославле произошёл пожар в многоэтажке

Буквально полчаса назад жителей Фрунзенского района Ярославля напугал вой сирен.

— У нас на Суздалке несутся пожарные и медицина катастроф, уже несколько машин проехало, — сообщил читатель 76.RU.

Оказалось, в 12-этажном доме № 4, корпус 2 по улице Доронина на 7-м этаже загорелась квартира.

— Произошло возгорание на балконе. Огнем поврежден один квадратный метр площади, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Пожар быстро потушили. Эвакуация жильцов не потребовалась.

— Эту квартиру сдают, там живут разные люди. Слышали, что на лоджии загорелось полотенце, — рассказали жильцы дома.

Жильцы говорят, что именно это полотенце и загорелось

Жильцы говорят, что именно это полотенце и загорелось

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется.

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пожарпроисшествие
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