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Стало плохо после смены: в Ярославле умер врач скорой помощи

Коллеги говорят, что он был хирургом от бога

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Коллеги отзываются о Владимире Шумилове как о прекрасном враче и человеке

Коллеги отзываются о Владимире Шумилове как о прекрасном враче и человеке

В Ярославле умер врач скорой помощи

Сегодня, 1 сентября, со станции скорой помощи в Ярославле пришло трагическое известие — скончался врач-хирург Владимир Шумилов. Мужчине было 74 года.

— Владимир Васильевич трудился на станции скорой помощи с 1982 года. Он был грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело. Пользовался авторитетом и уважением родителей пациентов и коллег, — написали в группе станции скорой помощи в сети «ВКонтакте».

Коллеги Владимира Васильевича отзываются о нем как о прекрасном человеке и хорошем враче.

— Без его внимания и комплимента, думаю, ни одна девушка не осталась. Светлая память. Очень жаль. Хирург от бога к богу ушел, — комментируют коллеги.

Также сотрудники скорой помощи рассказали, что смерть врача не связана с коронавирусом.

— Он брал подработки, работал сутки через сутки. А это сейчас тяжело — вызовов много, врачей не хватает. Пришел вчера с суток, стало плохо с сердцем. Бригада приехала, довезла до больницы. Но спасти не удалось, — говорит знакомый Владимира Шумилова.

Напомним, буквально полмесяца назад ушел из жизни еще один врач скорой помощи. Как рассказывали коллеги 54-летнего Владимира Панева, причиной его смерти стала патология, развившаяся после перенесенного коронавируса. Правда, официально эта информация пока не подтверждена.

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