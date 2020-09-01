Стало плохо после смены: в Ярославле умер врач скорой помощи

— Без его внимания и комплимента, думаю, ни одна девушка не осталась. Светлая память. Очень жаль. Хирург от бога к богу ушел, — комментируют коллеги.



Также сотрудники скорой помощи рассказали, что смерть врача не связана с коронавирусом.



— Он брал подработки, работал сутки через сутки. А это сейчас тяжело — вызовов много, врачей не хватает. Пришел вчера с суток, стало плохо с сердцем. Бригада приехала, довезла до больницы. Но спасти не удалось, — говорит знакомый Владимира Шумилова.



Напомним, буквально полмесяца назад ушел из жизни еще один врач скорой помощи. Как рассказывали коллеги 54-летнего Владимира Панева, причиной его смерти стала патология, развившаяся после перенесенного коронавируса. Правда, официально эта информация пока не подтверждена.

