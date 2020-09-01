Стало плохо после смены: в Ярославле умер врач скорой помощи

В Ярославле умер врач скорой помощи
Сегодня, 1 сентября, со станции скорой помощи в Ярославле пришло трагическое известие — скончался врач-хирург Владимир Шумилов. Мужчине было 74 года.
— Владимир Васильевич трудился на станции скорой помощи с 1982 года. Он был грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело. Пользовался авторитетом и уважением родителей пациентов и коллег, — написали в группе станции скорой помощи в сети «ВКонтакте».
Коллеги Владимира Васильевича отзываются о нем как о прекрасном человеке и хорошем враче.
— Без его внимания и комплимента, думаю, ни одна девушка не осталась. Светлая память. Очень жаль. Хирург от бога к богу ушел, — комментируют коллеги.
Также сотрудники скорой помощи рассказали, что смерть врача не связана с коронавирусом.
— Он брал подработки, работал сутки через сутки. А это сейчас тяжело — вызовов много, врачей не хватает. Пришел вчера с суток, стало плохо с сердцем. Бригада приехала, довезла до больницы. Но спасти не удалось, — говорит знакомый Владимира Шумилова.
Напомним, буквально полмесяца назад ушел из жизни еще один врач скорой помощи. Как рассказывали коллеги 54-летнего Владимира Панева, причиной его смерти стала патология, развившаяся после перенесенного коронавируса. Правда, официально эта информация пока не подтверждена.