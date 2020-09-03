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«Достали любимую игрушку дочери»: жители взорвавшегося подъезда в Ярославле просят помощи

В семье, у которой полностью уничтожило квартиру, рассказали, что им сейчас нужно в первую очередь

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После взрыва у семьи не осталось детских вещей

После взрыва у семьи не осталось детских вещей

Жители взорвавшегося подъезда в Ярославле просят помощи

Люди из взорвавшегося подъезда просят помощи. В квартире на одном из разрушенных этажей, от которой практически не осталось ничего, жила семья из четырех человек. Мама, папа и две дочки. Из-за обрушения почти всё, что было в квартире, оказалось под обломками.

Друзья пострадавшей семьи решили поддержать людей, разместив в объявление о помощи.

— У наших друзей произошла беда, — пишет Наталья Чемлёва. — Они остались без жилья и без вещей после взрыва в Ярославле на улице Батова. Квартира взорвалась на четвертом этаже, а они жили на пятом. По счастливому стечению обстоятельств все остались живы (мама с двумя девочками — два и четыре года — уехала незадолго до взрыва, а папа в тот момент ещё не вернулся с работы). Семья очень нуждается в помощи.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Мама дочек Елизавета рассказала, что самое необходимое сейчас — это вещи для детей.

— Пока остаётся нужда в одежде на маленькую дочку двух лет, — рассказывает Елизавета. — Из-под завалов удалось достать её любимую игрушку, некоторые документы, одеяла и мою шубу (правда, ремонтировать её надо). Вообще обещали всё вынести, что осталось от квартиры. У меня вся кухня стоит — только там всё в стеклах, линолеум, как ёжик. В бинокль смотрела — видно только холодильник, на нём вмятина либо кусок стекла. Машинка сохранилась стиральная. Как нам сказали, после комиссии всё будут укреплять и через балкон на подъёмнике выносить. Выплаты пока никакие не давали.

Связаться с Елизаветой можно, написав ей личным сообщением во «ВКонтакте».

Недавно мы писали об еще одной большой семье, которая жила в том же подъезде на десятом этаже. Люди теперь живут у родственников, которые одолжили семье вещи. В разрушенный подъезд сейчас входа нет, а эвакуировались жители в домашних тапочках.

Напомним, что взрыв в доме в Ярославле произошёл 21 августа около половины восьмого вечера. Взрывной волной разрушило несколько этажей. Погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика. Его папа, который остался жив, написал обращение к людям.

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ДетиЧПвзрыв газа
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