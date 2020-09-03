«Достали любимую игрушку дочери»: жители взорвавшегося подъезда в Ярославле просят помощи

Мама дочек Елизавета рассказала, что самое необходимое сейчас — это вещи для детей.

— Пока остаётся нужда в одежде на маленькую дочку двух лет, — рассказывает Елизавета. — Из-под завалов удалось достать её любимую игрушку, некоторые документы, одеяла и мою шубу (правда, ремонтировать её надо). Вообще обещали всё вынести, что осталось от квартиры. У меня вся кухня стоит — только там всё в стеклах, линолеум, как ёжик. В бинокль смотрела — видно только холодильник, на нём вмятина либо кусок стекла. Машинка сохранилась стиральная. Как нам сказали, после комиссии всё будут укреплять и через балкон на подъёмнике выносить. Выплаты пока никакие не давали.

Связаться с Елизаветой можно, написав ей личным сообщением во «ВКонтакте».

Недавно мы писали об еще одной большой семье, которая жила в том же подъезде на десятом этаже. Люди теперь живут у родственников, которые одолжили семье вещи. В разрушенный подъезд сейчас входа нет, а эвакуировались жители в домашних тапочках.