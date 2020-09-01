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«Судьба играет с нами жестоко»: жена погибшего речника написала трогательное обращение к людям

Супруга электромеханика из Ярославской области выложила пост о своем муже

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Татьяна не может поверить, что её любимого мужа больше нет

Татьяна не может поверить, что её любимого мужа больше нет

Жена погибшего речника с баржи написала трогательное обращение

Супруга электромеханика Сергея Крылова, погибшего во время крушения баржи в Рыбинском море на территории Ярославской области, не может отойти от горя.

— Навсегда в моем сердце... Люблю, буду очень скучать и ждать нашей встречи. Спасибо тебе за эти 16 лет счастья, за наших замечательных деток. Я сделаю все, чтобы они выросли такими же добрыми, отзывчивыми и прекрасными людьми, как ты! — написала Татьяна под фотографией Сергея на своей страничке в сети «ВКонтакте».

Также женщина обратилась ко всем своим подписчикам с трогательным обращением.

Видео: Главное управление МЧС по Ярославской области

СЮЖЕТ

Тонет баржа

— Ha caмом деле, редко можно встретить человека, с которым xoрошо вo всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто молчать. К кoторому нeстрашно повернуться спиной и понимать — удара не будет. C которым лeгко и просто и не нужно изображать из себя непонятно что. Koгда мoжно быть самим собой и понимать, что это чувство взаимно. Taкие люди пpиходят в нашу жизнь крайне редко, и оттого они цeннее, и пoэтому так больно и страшно терять таких людей. Судьба порою игрaeт с нaми в жестокие игры, посылая нам таких людей, а потом отнимaя. Дaвая тем самым понять, что ничего не вечно в этом мире. Цeните и дopoжите человеком, если судьба сделала вам такой пoдарок, пocтарайтесь сделать всё возможное, чтобы не потерять это счacтье!

Напомним, происшествие случилось около 11 часов 28 августа. По предварительной информации, на барже, которая везла металл из Череповца в Нижний Новгород, образовалась течь. В итоге судно накренилось, а затем и вовсе перевернулось вверх дном. Во время происшествия погибли два члена экипажа.

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