«Судьба играет с нами жестоко»: жена погибшего речника написала трогательное обращение к людям

Супруга электромеханика Сергея Крылова, погибшего во время крушения баржи в Рыбинском море на территории Ярославской области, не может отойти от горя.



— Навсегда в моем сердце... Люблю, буду очень скучать и ждать нашей встречи. Спасибо тебе за эти 16 лет счастья, за наших замечательных деток. Я сделаю все, чтобы они выросли такими же добрыми, отзывчивыми и прекрасными людьми, как ты! — написала Татьяна под фотографией Сергея на своей страничке в сети «ВКонтакте».



Также женщина обратилась ко всем своим подписчикам с трогательным обращением.

