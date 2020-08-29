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Тема дняКрушение баржи: что известно к этому часу

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Затонувшая баржа и новые смерти от COVID-19: главные новости Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самом важном, что актуально на утро 29 августа

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Пятница, 28 августа, в Ярославской области была богата на события. К сожалению, произошло много трагических событий. Рассказываем коротко о главных новостях за минувшие сутки:

  • около 11 часов утра на Рыбинском водохранилище перевернулась баржа, которая везла металлолом из Рыбинска в Нижний Новгород. Экипаж судна состоял из семи человек. Пятеро спаслись. Тело ещё одного матроса выловили из воды. Ещё один член экипажа считается пропавшим без вести. Поисково-спасательные работы вечером пятницы приостановили. Возобновить операцию планируют в 8 часов утра субботы, 29 августа;
  • фельдшер из Переславского района скончалась в ковидном госпитале. Окончательная причина смерти еще не установлена;
  • семья с двумя детьми, жившая в доме на улице Батова, где взорвался газ, осталась без жилья и без помощи от властей. Ирине Суховой отказали в поддержке потому, что она не была прописана в своей квартире;

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