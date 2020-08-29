Затонувшая баржа и новые смерти от COVID-19: главные новости Ярославской области за сутки. Коротко

Пятница, 28 августа, в Ярославской области была богата на события. К сожалению, произошло много трагических событий. Рассказываем коротко о главных новостях за минувшие сутки:
- около 11 часов утра на Рыбинском водохранилище перевернулась баржа, которая везла металлолом из Рыбинска в Нижний Новгород. Экипаж судна состоял из семи человек. Пятеро спаслись. Тело ещё одного матроса выловили из воды. Ещё один член экипажа считается пропавшим без вести. Поисково-спасательные работы вечером пятницы приостановили. Возобновить операцию планируют в 8 часов утра субботы, 29 августа;
- фельдшер из Переславского района скончалась в ковидном госпитале. Окончательная причина смерти еще не установлена;
- официальный список погибших от COVID-19 пополнился еще двумя жителями региона;
- три легковушки и два грузовика столкнулись на трассе М-8 у деревни Муравино Ярославского района. В УМВД сообщили об одном погибшем;
- он умер как офицер: мама погибшего в Ярославле курсанта рассказала о своем сыне и причинах его смерти;
- семья с двумя детьми, жившая в доме на улице Батова, где взорвался газ, осталась без жилья и без помощи от властей. Ирине Суховой отказали в поддержке потому, что она не была прописана в своей квартире;
- в Ярославле не хватает 150 школьных учителей. Мы узнали, как власти собираются решать проблему;
- наконец хорошая новость — синоптики обещают в центре России очень теплый сентябрь. В Ярославскую область должна вернуться июльская жара.