Три легковушки и два грузовика столкнулись в Ярославской области: один человек погиб

Под Ярославлем при столкновении пяти машин погиб человек
Серьезное ДТП произошло 28 августа на трассе М-8 у деревни Муравино Ярославского района Ярославской области.
— Проезжали мимо. В смятой машине ломом ковырялись, видимо, кого-то вытаскивали. Но там жесть вообще. Страшно, — сообщила в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте» Юлия Болотина.
В полиции рассказали подробности происшествия.
— По предварительной информации, столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На месте работают руководство регионального УГИБДД УМВД, сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Обстоятельства аварии уточняются.