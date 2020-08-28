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Три легковушки и два грузовика столкнулись в Ярославской области: один человек погиб

Первые подробности смертельного ДТП у деревни Муравино

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Смертельная авария с участием пяти машин произошла в Ярославской области

Смертельная авария с участием пяти машин произошла в Ярославской области

Под Ярославлем при столкновении пяти машин погиб человек

Серьезное ДТП произошло 28 августа на трассе М-8 у деревни Муравино Ярославского района Ярославской области.

— Проезжали мимо. В смятой машине ломом ковырялись, видимо, кого-то вытаскивали. Но там жесть вообще. Страшно, — сообщила в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте» Юлия Болотина.

Дорогу не поделили три легковушки и два грузовика

Дорогу не поделили три легковушки и два грузовика

В полиции рассказали подробности происшествия.

— По предварительной информации, столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сообщается об одном погибшем

Сообщается об одном погибшем

Сейчас на месте работает ГИБДД

Сейчас на месте работает ГИБДД

Обстоятельства аварии уточняются

Обстоятельства аварии уточняются

На месте работают руководство регионального УГИБДД УМВД, сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Обстоятельства аварии уточняются.

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ДТП
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