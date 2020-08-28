Спасатели показали, как ищут пропавших с баржи людей в море. Видео

Ярославские спасатели показали, как ищут пропавших с баржи людей
МЧС по Ярославской области выложили видео работы спасателей и водолазов в Рыбинском водохранилище, где перевернулась баржа с металлом. Сейчас на месте происшествия работают суда и сотрудники МЧС, учреждения Канал имени Москвы, следственного УВД на транспорте. Всего сосредоточено 8 плавательных средств и 30 человек личного состава.
— В настоящее время осуществляется погружение водолазов для поиска и возможного спасения пропавших членов экипажа, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области Артём Белоусов.
Видео: МЧС по Ярославской области
Напомним, сигнал о ЧП поступил в 11.26 28 августа. Баржа, которая везла металлолом из Череповца в Нижний Новгород, дала течь и в результате перевернулась. Из 7 членов экипажа двое пропали без вести.
Все подробности о происшествии в нашей онлайн-трансляции.