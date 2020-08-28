Появилось видео, как в Рыбинском водохранилище тонет баржа

Появилось видео тонущей в Ярославской области баржи
Перевернувшуюся в Рыбинском водохранилище баржу сняли на видео. Сейчас на месте ЧП работают спасатели — разыскивают двоих пропавших членов экипажа сухогруза.
Видео: правительство Ярославской области
Напомним, в 11:26 в МЧС поступило сообщение о том, что сухогруз, который следовал из Череповца в Нижний Новгород, дал течь.
— Разлива топлива нет, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Сухогруз не затонул.
На борту баржи находилось семь человек экипажа. Пятерых спасли, двое пропали без вести.
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