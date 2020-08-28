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Тема дняВ Рыбинском море тонет корабль

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Появилось видео, как в Рыбинском водохранилище тонет баржа

На месте ЧП в Ярославской области работают спасатели

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Баржа перевернулась далеко от берега

Баржа перевернулась далеко от берега

Появилось видео тонущей в Ярославской области баржи

Перевернувшуюся в Рыбинском водохранилище баржу сняли на видео. Сейчас на месте ЧП работают спасатели — разыскивают двоих пропавших членов экипажа сухогруза.

Видео: правительство Ярославской области

Напомним, в 11:26 в МЧС поступило сообщение о том, что сухогруз, который следовал из Череповца в Нижний Новгород, дал течь.

— Разлива топлива нет, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Сухогруз не затонул.

На борту баржи находилось семь человек экипажа. Пятерых спасли, двое пропали без вести.

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.

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