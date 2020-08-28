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«Добраться туда непросто — волна»: что известно о ЧП с тонущей в море баржей. Видео

Проверку аварии на Рыбинском водохранилище начала Ярославская транспортная прокуратура

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Транспортные прокуроры уже работают на месте

Транспортные прокуроры уже работают на месте

В Рыбинском водохранилище тонет баржа с металлоломом: что известно

По факту опрокидывания баржи на Рыбинском водохранилище в Ярославкой области проверку начала Ярославская транспортная прокуратура.

— По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка в связи с произошедшим 28 августа около 11 часов опрокидыванием баржи с грузом на 437 километре 63 судового хода в районе 15 буя Рыбинского водохранилища, на которой находились два члена экипажа (спасательные службы ведут их поиск), — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

видео: транспортная прокуратура


По предварительным данным правоохранителей, баржа с металлолом следовала по маршруту Череповец — Нижний Новгород. На место происшествия уже выехала и.о. ярославского транспортного прокурора Елена Ронжина. Ход и результаты проверки контролирует лично Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Также ситуацию прокомментировали в Управлении эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ:

— Перевернулась баржа, груженная металлом. В экипаже — 7 человек. Пятеро на судне, двое пропали без вести. Ведутся работы — сейчас там водолазы. Добраться туда не близко, тем более волна. Пока разлива нефтепродуктов нет.

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тонет баржа
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