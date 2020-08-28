«Добраться туда непросто — волна»: что известно о ЧП с тонущей в море баржей. Видео

Также ситуацию прокомментировали в Управлении эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ:

— Перевернулась баржа, груженная металлом. В экипаже — 7 человек. Пятеро на судне, двое пропали без вести. Ведутся работы — сейчас там водолазы. Добраться туда не близко, тем более волна. Пока разлива нефтепродуктов нет.



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