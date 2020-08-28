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За рулём был подросток: в Ярославле «Лада» влетела в припаркованную «Газель»

В полиции рассказали подробности жуткой ночной аварии

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В салоне автомобиля ВАЗ находились подростки

В салоне автомобиля ВАЗ находились подростки

В Ярославле подростки на «Ладе» влетели в «Газель»

Сегодня глубокой ночью в Ярославле произошло серьёзное ДТП. Во Фрунзенском районе «Лада» влетела в машину. Всё произошло в районе дома № 13 на 4-й Портовой. Жуткую аварию сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что легковушка вместо того, чтоб повернуть на Тормозное шоссе, мчится в припаркованную «Газель».

Видео: Первый Ярославский Автопортал

В полиции сообщили, что в салоне машины были подростки.

Пострадали все, кто был в салоне&nbsp;«девяноста девятой»

Пострадали все, кто был в салоне «девяноста девятой»

— В результате ДТП с травмами госпитализирован пассажир автомобиля ВАЗ-21099 — им оказался молодой человек пятнадцати лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 18-летняя девушка, как и еще один 15-летний подросток, который управлял автомобилем, нуждаются в амбулаторном лечении. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На место прибыли медики, пострадавших доставили в больницу

На место прибыли медики, пострадавших доставили в больницу

Напомним, что еще одно страшное ДТП с участием молодых людей произошло совсем недавно в центре Ярославля. Тогда рано утром иномарка врезалась в столб. В машине находилось несколько молодых людей. Позже в больнице скончалась одна из пассажирок — 18-летняя девушка.

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ДТПподросткипроисшествие
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