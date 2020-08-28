За рулём был подросток: в Ярославле «Лада» влетела в припаркованную «Газель»

— В результате ДТП с травмами госпитализирован пассажир автомобиля ВАЗ-21099 — им оказался молодой человек пятнадцати лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 18-летняя девушка, как и еще один 15-летний подросток, который управлял автомобилем, нуждаются в амбулаторном лечении. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.