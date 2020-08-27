«Ни щётки зубной, ни трусов»: трёх жильцов взорвавшегося дома поселили в COVID-обсерватор. Видео

В Ярославле жильцов взорвавшегося дома поселили в обсерватор
Сегодня выяснилось, что троих жителей взорвавшегося в Ярославле дома увезли из гостиницы «Которосль» на обсервацию в Заволжский район города. Дело в том, что у одного из жителей тест на коронавирус дал положительный результат. Всё бы ничего, но люди ужаснулись, увидев, в каких условиях им теперь придется жить какое-то время.
Мы съездили в обсерватор и поговорили с жильцами взорвавшегося дома.
Видео: Елена Вахрушева
— Вчера нас выселили из гостиницы вместе с вещами. Хорошо, у нас была машина, туда вещи закинули. Без нее вообще не знаю, что делали бы. Ждали скорую вчера целый час, потом нас привезли сюда. Тут ужасно холодно. На улице даже теплее, чем здесь. Мы в куртках ночью спали, — рассказала, высунувшись из окна, Дарья Котова.
Девушка рассказала, что после переезда в обсерватор их не покормили. Еду привезли друзья.
— Просили друзей, чтобы нам привезли хоть что-то поесть. В больнице мы находимся одни. Вчера вообще были только сестра и санитарка, врачей не было. Сегодня утром нам померили давление, температуру. Таблетки дали ещё, наверное противовирусные. Сегодня утром принесли кашу с бутербродами и чай в пластиковых стаканах. В чайнике вода жёлтая, обещали его поменять, но пока не поменяли, — говорит Дарья.
Девушка объяснила, почему именно они попали в обсерватор.
— С человеком, у которого положительный тест, контактировала половина гостиницы. Нас увезли, потому что мы близкие родственники. Ближайшие две недели так будем проживать. Ни дома, ни вещей... Даже с собой не все вещи взяли. Зубной щётки, трусов — ничего нет. Вот как? И нам сказали вообще никуда не выходить, даже свежим воздухом не подышать, — вздыхает Дарья.
Девушка рассказала, что мэр Ярославля Владимир Волков пообещал разобраться в ситуации. Жительница взорвавшегося дома обратилась к градоначальнику в личные сообщения во «ВКонтакте».
— Я написала Волкову в 10:53, он ответил мне в 12 часов. Ждем еще звонка от администрации, они обещали набрать вечером. Уже день, пока никто не звонил, — сказала 76.RU Дарья.
В департаменте здравоохранения уточнили, что обсервация для контактировавших продлится две недели.
— Больница приносит извинения, что не предоставили горячее питание вчера вечером. Сегодня трехразовое питание организовано — обед, ужин. Дополнительные шерстяные одеяла им также предоставили. Отопления сейчас нет во всём городе, — прокомментировала представитель департамента Ольга Силина.