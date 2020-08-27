«Ни щётки зубной, ни трусов»: трёх жильцов взорвавшегося дома поселили в COVID-обсерватор. Видео

Сегодня выяснилось, что троих жителей взорвавшегося в Ярославле дома увезли из гостиницы «Которосль» на обсервацию в Заволжский район города. Дело в том, что у одного из жителей тест на коронавирус дал положительный результат. Всё бы ничего, но люди ужаснулись, увидев, в каких условиях им теперь придется жить какое-то время.

Мы съездили в обсерватор и поговорили с жильцами взорвавшегося дома.