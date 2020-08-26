В тройном ДТП в Ярославском районе пострадали шесть человек, в том числе ребёнок

Сегодня вечером на трассе возле Климовских карьер произошло ДТП. Возле поворота на Подолино столкнулись три автомобиля. От удара автомобили сильно смяло. Как сообщили в полиции, обошлось без жертв, но людям потребовалась медицинская помощь.



— По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «Шкода», «Тойота» и «Форд», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В больницу доставили четверых человек.