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В тройном ДТП в Ярославском районе пострадали шесть человек, в том числе ребёнок

Видео с места аварии

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Авария произошла возле поворота на Подолино

Авария произошла возле поворота на Подолино

В тройном ДТП в Ярославском районе пострадали шесть человек

Сегодня вечером на трассе возле Климовских карьер произошло ДТП. Возле поворота на Подолино столкнулись три автомобиля. От удара автомобили сильно смяло. Как сообщили в полиции, обошлось без жертв, но людям потребовалась медицинская помощь.

— По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «Шкода», «Тойота» и «Форд», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В больницу доставили четверых человек.

Видео: Мария Румянцева, Подслушано в Ярославле / vk.com

По данным источника 76.RU, пострадавших шестеро, в том числе ребёнок.

— Одну женщину увезли на операцию, на скорой также увезли ребёнка, — рассказали очевидцы.

Состояние пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ДТП
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