В тройном ДТП в Ярославском районе пострадали шесть человек, в том числе ребёнок

В тройном ДТП в Ярославском районе пострадали шесть человек
Сегодня вечером на трассе возле Климовских карьер произошло ДТП. Возле поворота на Подолино столкнулись три автомобиля. От удара автомобили сильно смяло. Как сообщили в полиции, обошлось без жертв, но людям потребовалась медицинская помощь.
— По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «Шкода», «Тойота» и «Форд», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В больницу доставили четверых человек.
Видео: Мария Румянцева, Подслушано в Ярославле / vk.com
По данным источника 76.RU, пострадавших шестеро, в том числе ребёнок.
— Одну женщину увезли на операцию, на скорой также увезли ребёнка, — рассказали очевидцы.
Состояние пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.