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«Водитель был внутри»: в Ярославле дотла сгорела машина. Видео

Очевидцы и МЧС рассказали о подробностях происшествия

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От автомобиля не осталось живого места

От автомобиля не осталось живого места

«Закоротило проводку»: в Ярославле сгорела машина

Сегодня в Ярославле дотла сгорел автомобиль. Все произошло в Красноперекопском районе около полудня. Видео пожара опубликовали в паблике во «ВКонтакте» «Жесть Ярославль». Очевидцы говорят, что у автомобиля произошла неисправность с электрикой, когда водитель был за рулем.

Видео: «Жесть Ярославль»

— Парень выехал из гаража, и у него около первого хлебозавода закоротило проводку, — сообщают очевидцы.

Спасатели рассказали, что сильный пожар удалось ликвидировать спустя 25 минут с его начала.

— В 11:45 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ на улице Гагарина, напротив дома 67, — сообщили в МЧС России по Ярославской области. — Автомобиль полностью уничтожен огнём. Никто не пострадал.

Напомним, что за последние месяцы сгорело несколько автомобилей. Две недели назад в том же районе ночью у пенсионера сгорела иномарка. А около месяца назад за Волгой произошло два странных пожара. В соседних дворах сгорели две машины — местные жители уверены, что это был поджог.

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автомобильпожар
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