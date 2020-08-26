«Водитель был внутри»: в Ярославле дотла сгорела машина. Видео

Напомним, что за последние месяцы сгорело несколько автомобилей. Две недели назад в том же районе ночью у пенсионера сгорела иномарка. А около месяца назад за Волгой произошло два странных пожара. В соседних дворах сгорели две машины — местные жители уверены, что это был поджог.

