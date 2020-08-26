Мэрия: 10% ярославцев не пускают газовщиков в квартиру, когда идут проверки оборудования

За недопуск газовщиков в квартиру предусмотрен штраф — от 1 до 2 тысяч рублей. А если это привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то штраф составит от 10 до 30 тысяч. Кроме того, недобросовестным жильцам могут отключить газ.



Напомним, взрыв в 10-этажном доме Ярославле на улице Батова прогремел вечером 21 августа. Основной версией причин трагедии является утечка бытового газа. По данным газовщиков, за последний год проверки газового оборудования были проведены во всех квартирах этого дома, кроме одной.