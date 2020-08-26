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Мэрия: 10% ярославцев не пускают газовщиков в квартиру, когда идут проверки оборудования

Людям грозят штрафы

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Во взорвавшемся доме в одной квартире не было проверено газовое оборудование

Во взорвавшемся доме в одной квартире не было проверено газовое оборудование

У 10% ярославцев не проверено газовое оборудование

Мэрия Ярославля обратилась к жителям города после взрыва газа на улице Батова — призвала пускать газовщиков в квартиры для проверки оборудования.

— Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование подлежит обязательной проверке минимум один раз в год. Внутридомовым газовым оборудованием признаются газовые трубы на фасадах, внутри подъездов и квартир вплоть до запорных кранов. В Ярославле допуск к таким работам имеют около 30 специализированных организаций, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

По данным мэрии, только 60% жителей пускают специалистов с первого раза. Часть абонентов удается застать дома при втором или третьем обходе. Но около 10% так и не обеспечивают доступ в квартиры.

— Проверку оборудования должны проводить специалисты именно той организации, с которой управляющая компания заключила договор на обслуживание. Вы можете позвонить в свою УК и выяснить, с какой именно организацией компания заключила договор на обслуживание и в какой день у них запланирован поквартирный обход. Сотрудники компании обязательно должны представиться, называть цель своего визита, предъявить документы. Важное замечание — они не берут денег с жильцов. По окончании проверки сотрудник составляет акт выполненных работ и выдаёт квитанцию на оплату, — уточнили в мэрии.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

За недопуск газовщиков в квартиру предусмотрен штраф — от 1 до 2 тысяч рублей. А если это привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то штраф составит от 10 до 30 тысяч. Кроме того, недобросовестным жильцам могут отключить газ.

Напомним, взрыв в 10-этажном доме Ярославле на улице Батова прогремел вечером 21 августа. Основной версией причин трагедии является утечка бытового газа. По данным газовщиков, за последний год проверки газового оборудования были проведены во всех квартирах этого дома, кроме одной.

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взрыв газа
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