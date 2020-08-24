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Немецкие врачи подтвердили версию отравления Навального

Вызвавшее отравление вещество медики пока назвать не могут

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Алексей Навальный до сих пор в коме

Алексей Навальный до сих пор в коме

Берлинская клиника Charite, куда доставили из Омска Алексея Навального, озвучила его предварительный диагноз. Как сообщает РИА «Новости», проведенная немецкими врачами диагностика указывает на отравление веществом группы «ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество, которое вызвало отравление, остается неизвестным. Препараты этой группы используются в медицине. Согласно справочнику лекарственных препаратов «Видаль», их применяют при лечении паралитических синдромов, глаукомы, последствий травм головы и в некоторых других случаях.

СЮЖЕТ

Алексей Навальный впал в кому в Омске Алексей Навальный впал в кому в Омске

Исход болезни Навального всё ещё не ясен, последствия для него могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы. Пока он остается в искусственной коме, немецкие врачи оценивают его состояние как серьезное, но без острой угрозы жизни.

Политик был госпитализирован утром 20 августа в тяжёлом состоянии в БСМП-1 с самолета, который совершил экстренную посадку в Омске. Почти двое суток политик находился в реанимации на аппарате ИВЛ, ему ставили диагноз «гипогликемическая кома». 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику.

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Алексей Навальныйотравление Навального
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