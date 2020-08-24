Немецкие врачи подтвердили версию отравления Навального

СЮЖЕТ Алексей Навальный впал в кому в Омске

Исход болезни Навального всё ещё не ясен, последствия для него могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы. Пока он остается в искусственной коме, немецкие врачи оценивают его состояние как серьезное, но без острой угрозы жизни.

Политик был госпитализирован утром 20 августа в тяжёлом состоянии в БСМП-1 с самолета, который совершил экстренную посадку в Омске. Почти двое суток политик находился в реанимации на аппарате ИВЛ, ему ставили диагноз «гипогликемическая кома». 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику.

