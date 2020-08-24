В Ярославской области в жутком ДТП погиб водитель иномарки

Серьезное ДТП произошло в Ярославской области в ночь на 24 августа. Около 23 часов 10 минут 23 августа на федеральной трассе Москва — Холмогоры в Ростовском районе столкнулись легковушка «Рено» и КАМАЗ.



— В результате столкновения 58-летний водитель машины «Рено» скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречку.