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В Ярославской области в жутком ДТП погиб водитель иномарки

В Ростовском районе легковушка столкнулась с КАМАЗом

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Водитель «Рено» скончался на месте

Водитель «Рено» скончался на месте

Серьезное ДТП произошло в Ярославской области в ночь на 24 августа. Около 23 часов 10 минут 23 августа на федеральной трассе Москва — Холмогоры в Ростовском районе столкнулись легковушка «Рено» и КАМАЗ.

— В результате столкновения 58-летний водитель машины «Рено» скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречку.

Обстоятельства аварии проверяются&nbsp;

Обстоятельства аварии проверяются 

Сейчас идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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