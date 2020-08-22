«Там ничего нет! Милые мои!»: 5 самых эмоциональных видео с места взрыва газа в Ярославле

«Там ничего нет!»: 5 эмоциональных видео с места взрыва газа в Ярославле
В Ярославле вечером 21 августа в 10-этажном доме на улице Батова прогремел взрыв газа. От него пострадали 12 квартир, 6 из них полностью разрушены. Три человека погибли — две женщины и 8-летний мальчик. Четверо пострадали. На месте обрушения работают спасатели, полиция, сотрудники Росгвардии. Для обследования конструкций многоэтажки привлечен комплекс «Струна», который должен помочь определить степень повреждения элементов здания, чтобы принять решение о возможности эксплуатации дома дальше.
На место происшествия со вчерашнего вечера приходит много людей — журналистов, жителей соседних домов, да и просто неравнодушных ярославцев. Соцсети пестрят фотографиями и видео взорвавшегося дома. Мы собрали самые яркие и показательные, на наш взгляд, видеокадры.
Момент взрыва попал на камеру
Сам момент взрыва зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На кадрах с нее видно, что в момент происшествия во дворе у дома гуляла мама с ребенком. От хлопка они съеживаются, их осыпает дождем из стекол и мусора.
Видео: Игорь Полюк, «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
«Страшно!»
Первые минуты после взрыва. В квартире, где произошел хлопок, ещё полыхает пожар. Пожарные еще в дороге. А люди осознают, что произошло что-то очень страшное.
— Ой, там же ведь нет ничего! Милые мои! Страшно! — комментирует автор ролика, снятого на месте ЧП сразу после происшествия.
Зинаида Филизнова, «Жесть Ярославль» / Vk.com
Собаки-спасатели ищут людей
СЮЖЕТ
Ювелирная работа спасателей. Они пытаются понять, есть ли под завалами еще кто-то живой, и при этом ещё больше не обрушить конструкции. На куче мусора мечется служебная собака — пытается найти людей. К сожалению, уже во время разбора завалов спасатели извлекли из-под бетонных обломков маму с 8-летним сыном. Они были мертвы. Третьей жертвой взрыва стала преподаватель ярославской художественной школы «Канцона» Елена Калошина — жительница той самой квартиры, где и прогремел взрыв.
Видео: Елена Вахрушева
Первые минуты после взрыва
Что происходило в первые минуты после взрыва газа, пока еще не было спасателей и пожарных, рассказал мальчик Артемий, который жил в пострадавшем подъезде. В момент ЧП он был дома один. Выбирался из полуразрушенного дома сам. А потом еще и снял на видео, что творилось на улице.
Ребенок сам выбрался из опасного дома
А вот краткое резюме от того же Артемия, как он спасся.
— Я дома был один. Выбегаю. Прямо передо мною лестница грохнулась. Мне пришлось спрыгнуть с 7 на 6-й этаж, — рассказал мальчик.
Видео: Александр Кудряшов
Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел около 19:20. По основной версии следствия, в квартире на четвертом этаже произошла утечка газа, хлопок раздался, когда женщина, живущая в квартире, вернулась домой. В результате ЧП трое человек погибли. Хозяйку квартиры — преподавателя художественной школы Елену Калошину — взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей. Четыре человека пострадали. Три женщины госпитализированы, один человек отпущен на домашнее лечение.
Оперативные данные о происшествии — в нашей онлайн-трансляции.