«Там ничего нет! Милые мои!»: 5 самых эмоциональных видео с места взрыва газа в Ярославле

В Ярославле вечером 21 августа в 10-этажном доме на улице Батова прогремел взрыв газа. От него пострадали 12 квартир, 6 из них полностью разрушены. Три человека погибли — две женщины и 8-летний мальчик. Четверо пострадали. На месте обрушения работают спасатели, полиция, сотрудники Росгвардии. Для обследования конструкций многоэтажки привлечен комплекс «Струна», который должен помочь определить степень повреждения элементов здания, чтобы принять решение о возможности эксплуатации дома дальше.

На место происшествия со вчерашнего вечера приходит много людей — журналистов, жителей соседних домов, да и просто неравнодушных ярославцев. Соцсети пестрят фотографиями и видео взорвавшегося дома. Мы собрали самые яркие и показательные, на наш взгляд, видеокадры.