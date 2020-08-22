«Есть угроза обвала»: сколько квартир после взрыва дома признали полностью утратившими имущество

После взрыва дома 12 квартир признали полностью утратившими имущество
Вчера в Ярославле прогремел взрыв — несколько этажей десятиэтажного жилого дома обрушились. Жителей дома эвакуировали, многие люди остались без документов, денег и одежды.
Сегодня мэр Ярославля встретился с жильцами. На встрече была также глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Чиновники попытались ответить на вопросы людей, разъяснить план дальнейших действий. Мэр Ярославля пообещал, что в ближайшие время все проблемы будут решены.
— Работают следователи, как только станет что-то известно, мы до вашего сведения всю информацию доведем. Есть угроза обвала, не нужно туда подходить. Жизнь дороже любых документов. Спецслужбы выставили ограждения, они следят, чтобы никто не подходил. Это очень опасно, — сказал Владимир Волков.
СЮЖЕТ
На встрече озвучили телефоны горячей линии:
— Туда не дозвониться, — возмутились люди в зале.
— Звоните мне на сотовый
Около 20 человек из эвакуированного дома, которым было некуда пойти, разместились в гостинице «Которосль». Их привезли на автобусе.
Ранее мэр города говорил, что в гостинице люди смогут находиться вместе со своими домашними животными столько, сколько нужно.
В полиции также отметили, что потерянные документы будут восстановлены в кратчайшие сроки.
Власти уточнили, что полностью утратившими имущество признаны на данный момент 12 квартир.
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