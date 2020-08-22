«Есть угроза обвала»: сколько квартир после взрыва дома признали полностью утратившими имущество

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

На встрече озвучили телефоны горячей линии: 40-40-40 и 40-94-03 . Жильцы дома пожаловались, что номера не работают.

— Туда не дозвониться, — возмутились люди в зале.

— Звоните мне на сотовый +7 910 662-09-33 , — ответила глава района Екатерина Мусинова. — Окончательное решение будет оглашено в понедельник в 19:00.

Около 20 человек из эвакуированного дома, которым было некуда пойти, разместились в гостинице «Которосль». Их привезли на автобусе.

Ранее мэр города говорил, что в гостинице люди смогут находиться вместе со своими домашними животными столько, сколько нужно.

В полиции также отметили, что потерянные документы будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Власти уточнили, что полностью утратившими имущество признаны на данный момент 12 квартир.

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.