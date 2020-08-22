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«Есть угроза обвала»: сколько квартир после взрыва дома признали полностью утратившими имущество

Власти встретились с жильцами пострадавшего здания в Ярославле

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Власти встретились с жильцами

Власти встретились с жильцами

После взрыва дома 12 квартир признали полностью утратившими имущество

Вчера в Ярославле прогремел взрыв — несколько этажей десятиэтажного жилого дома обрушились. Жителей дома эвакуировали, многие люди остались без документов, денег и одежды.

Сегодня мэр Ярославля встретился с жильцами. На встрече была также глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Чиновники попытались ответить на вопросы людей, разъяснить план дальнейших действий. Мэр Ярославля пообещал, что в ближайшие время все проблемы будут решены.

— Работают следователи, как только станет что-то известно, мы до вашего сведения всю информацию доведем. Есть угроза обвала, не нужно туда подходить. Жизнь дороже любых документов. Спецслужбы выставили ограждения, они следят, чтобы никто не подходил. Это очень опасно, — сказал Владимир Волков.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле Взрыв дома в Ярославле

На встрече озвучили телефоны горячей линии: 40-40-40 и 40-94-03. Жильцы дома пожаловались, что номера не работают.

— Туда не дозвониться, — возмутились люди в зале.

— Звоните мне на сотовый +7 910 662-09-33, — ответила глава района Екатерина Мусинова. — Окончательное решение будет оглашено в понедельник в 19:00.

Около 20 человек из эвакуированного дома, которым было некуда пойти, разместились в гостинице «Которосль». Их привезли на автобусе.

Ранее мэр города говорил, что в гостинице люди смогут находиться вместе со своими домашними животными столько, сколько нужно.

В полиции также отметили, что потерянные документы будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Власти уточнили, что полностью утратившими имущество признаны на данный момент 12 квартир.

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.

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ЧПвзрыв газа
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