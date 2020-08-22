«Ничего не осталось»: как чувствуют себя пострадавшие при взрыве дома в Ярославле

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

— Нам просто повезло. Там мальчика завалило плитой. Его вытащили, но даже не знаю как (ребенок погиб. — Прим. ред.). Как дела с нашими квартирами будут обстоять? Ничего ведь не осталось. Ни документов, ни телефонов, ни одежды. Все в большой комнате рухнуло. Муж с ребенком и кот были в другой комнате, все остались живы. Я преподаю математику в школе № 33, пусть родители и детишки не волнуются.



— Главный врач больницы Игорь Виноградов заверил меня, что пациенты находятся под чутким наблюдением медицинских работников. От себя принес девушкам фрукты — необходимые для восстановления витамины, — рассказал глава региона.

Что будет дальше с квартирами и имуществом пострадавших, пока не очень ясно. На сегодняшней встрече в администрации Дзержинского района сказали, что окончательное решение огласят в понедельник в 19:00.

Свою историю спасения 76.RU рассказал мальчик, который в момент взрыва находился в квартире на 10-м этаже.

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.