«Ничего не осталось»: как чувствуют себя пострадавшие при взрыве дома в Ярославле

В Ярославле в результате взрыва пострадала учительница математики
Вчера вечером в Дзержинском районе Ярославля прогремел взрыв. В результате ЧП обрушились три этажа десятиэтажки. В результате взрыва пострадали и погибли люди, некоторых с травмами доставили в больницы города.
В больницу имени Соловьева положили двух женщин 62 и 40 лет. У обеих — состояние средней степени тяжести. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга лёгкой степени. У одной из женщин разбит висок.
Одна из женщин рассказала о ЧП губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, когда он пришёл навестить их.
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— Нам просто повезло. Там мальчика завалило плитой. Его вытащили, но даже не знаю как (ребенок погиб. — Прим. ред.). Как дела с нашими квартирами будут обстоять? Ничего ведь не осталось. Ни документов, ни телефонов, ни одежды. Все в большой комнате рухнуло. Муж с ребенком и кот были в другой комнате, все остались живы. Я преподаю математику в школе № 33, пусть родители и детишки не волнуются.
— Главный врач больницы Игорь Виноградов заверил меня, что пациенты находятся под чутким наблюдением медицинских работников. От себя принес девушкам фрукты — необходимые для восстановления витамины, — рассказал глава региона.
Что будет дальше с квартирами и имуществом пострадавших, пока не очень ясно. На сегодняшней встрече в администрации Дзержинского района сказали, что окончательное решение огласят в понедельник в 19:00.
Свою историю спасения 76.RU рассказал мальчик, который в момент взрыва находился в квартире на 10-м этаже.
Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.