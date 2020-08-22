«Все кричали "помогите!"»: жительница квартиры, над которой был взрыв, рассказала, как спаслась

Жительница дома в Ярославле, где взорвался газ, рассказала, как спаслась
Появилась ещё одна история спасения по время взрыва дома в Ярославле. Мы поговорили с Ириной, чья квартира расположена на первом этаже многоэтажки. На это место также пришлась ударная волна.
— Я была дома с ребёнком, которому меньше двух лет. Посадила его смотреть мультики, а сама пошла в душ. Только включила воду и услышала эту пулеметную дробь. Схватила малыша и выбежала в халате на улицу. Там уже была толпа людей, все кричали «помогите!».
Женщина отдала малыша в руки соседям и побежала обратно, за брюками. Семье Ирины очень повезло — супруг был на работе, старшая дочь на тренировке, а сын гулял.
— Нам бы хоть документы забрать... Хоть фотоальбомы с детскими фотографиями. Флешки, наверное, уже не найти, а альбомы... Как без них, это же детки, — сокрушается Ирина.
Истории спасения появляются одна за другой. Мы поговорили с мальчиком, который сумел спастись сам, и с водителем-героем, который помогал спасать других.
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