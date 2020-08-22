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Тема дняВзрыв в 10-этажке: погибли ребенок и две женщины

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«Пол обрушился под ногами»: жильцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Сейчас оценивают степень разрушения

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На фото видно, как пол провис над выбитой квартирой

На фото видно, как пол провис над выбитой квартирой

Жильцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле застал жильцов врасплох. Сейчас стали появляться истории о том, как и как сумел спастись. Повезло, можно сказать, пожилой женщине, которая живёт в квартире на 6-м этаже. Ударная волна пошла снизу к ней в квартиру.

— Бабушка сидела в квартире на 6-м этаже. Вдруг услышала хлопок, и стекло от окна влетело в комнату. Бабушка схватила телефон и побежала вниз. Только успела выбежать — пол в квартире рухнул, — говорит внук женщины Максим Ключников.

К сожалению, спастись удалось не всем. Во время ЧП погибли 8-летний мальчик и его мама. А также еще одна жительница дома — преподаватель в школе искусств.

Видео: Елена Вахрушева

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.

Подробности рассказал внук женщины

Подробности рассказал внук женщины

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ЧПвзрыв газа
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