«Пол обрушился под ногами»: жильцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле застал жильцов врасплох. Сейчас стали появляться истории о том, как и как сумел спастись. Повезло, можно сказать, пожилой женщине, которая живёт в квартире на 6-м этаже. Ударная волна пошла снизу к ней в квартиру.



— Бабушка сидела в квартире на 6-м этаже. Вдруг услышала хлопок, и стекло от окна влетело в комнату. Бабушка схватила телефон и побежала вниз. Только успела выбежать — пол в квартире рухнул, — говорит внук женщины Максим Ключников.



К сожалению, спастись удалось не всем. Во время ЧП погибли 8-летний мальчик и его мама. А также еще одна жительница дома — преподаватель в школе искусств.