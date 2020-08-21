Губернатор: из-за взрыва дома в Ярославле задействовали все экстренные службы

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал взрыв дома в Ярославле:

— В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.