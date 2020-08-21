21 августа пятница
СЕЙЧАС +16°С
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погиб человек

Все новости

Все новости

Губернатор: из-за взрыва дома в Ярославле задействовали все экстренные службы

Что происходит на месте ЧП

3 704
Обсудить

Поделиться

После взрыва&nbsp; полыхал третий этаж&nbsp;

После взрыва  полыхал третий этаж 

Из-за взрыва дома в Ярославле задействовали все экстренные службы

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал взрыв дома в Ярославле:

— В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.

Вся оперативная информация о взрыве дома — в нашей онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!