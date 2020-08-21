Губернатор: из-за взрыва дома в Ярославле задействовали все экстренные службы

Из-за взрыва дома в Ярославле задействовали все экстренные службы
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал взрыв дома в Ярославле:
— В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.
Вся оперативная информация о взрыве дома — в нашей онлайн-трансляции.