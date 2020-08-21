В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура». Что происходит на месте

В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура»
В пятницу вечером, 21 августа, в Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура».
— Людей вывели на улицу, причин не объяснили, — говорят очевидцы.
Новость дополняется.
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В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура»
В пятницу вечером, 21 августа, в Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура».
— Людей вывели на улицу, причин не объяснили, — говорят очевидцы.
Новость дополняется.
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